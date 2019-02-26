كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى و جميع طرق السداد

Advertisements

توفر شركة المصرية للإتصالات (WE) خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى عبر الإنترنت، بالإضافة إلى طرق كثيرة للسداد من ضمنهم السداد عبر الإنترنت أو من خلال خدمة فوري او من خلال السنترال الذي تتبعه، وفي هذه المقال سنوضح لك كل هذه التفاصيل.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى عبر الانترنت

اولا يتوجب عليك الدخول الى صفحة الاستعلام عن طريق الضغط هنا او عن طريق الدخول إلي موقع المصرية للإتصالات. عند الدخول لصفحة الاستعلام يمكنك الاختيار من بين ثلاث اختيارات، يهمنا الاختيار الأول والثاني فقط، الاختيار الاول هو الاستعلام برقم التليفون، سيتوجب عليك كتابة كود المنطقة التي يتبعها التليفون الارضى الخاص بك، ثم كتابة رقم التليفون والضغط على “أظهر الفواتير”

Advertisements

والاختيار الثاني هو الاستعلام برقم الحساب، سيتوجب عليك فقط كتابة رقم الحساب الخاص بك ثم الضغط على اظهر الفواتير

ويرجي العلم ان رقم الحساب يمكنك معرفته ولكن قم اولًا بالاستعلام عبر رقم الهاتف، وعند الدخول الى صفحة الفواتير سيظهر لك بيانات الخط بالأعلى، من ضمنهم رقم الحساب كما يظهر في الصورة.

والعكس صحيح، فإذا كان لديك رقم الحساب ولا تعرف رقم التليفون الارضى فيمكنك البحث عن الفاتورة عن طريق رقم الحساب وسيظهر لك رقم التليفون الارضى من ضمن بيانات الخط.

طرق دفع فاتورة التليفون الارضى

يمكنك سداد فاتورة التليفون الارضى الخاص بك من خلال موقع شركة المصرية للإتصالات أو من خلال خدمة فوري او من خلال السنترال، و سنوضح لك كل طرق الدفع هذه الآن.

دفع فاتورة التليفون الارضي عبر الإنترنت

سنتبع في البداية نفس خطوات الاستعلام عن الفاتورة، فيتوجب عليك الدخول الي صفحة الاستعلام عن طريق الضغط هنا، ثم كتابة كود المحافظة ورقم التليفون الارضى، أو كتابة رقم الحساب، ثم الضغط على اظهر الفواتير.

بعد الدخول الى صفحة الاستعلام ستجد الفواتير بجانب بعضهما البعض، والفواتير غير المدفوعة ستجد كلمة “اختر للسداد” أسفلها، كما يظهر في الصورة التالية:

فيجب عليك عندها الضغط على علامة المربع الموجود امام كلمة “اختر للسداد” حتى تظهر علامة الصح، وبعد هذه الخطوة مباشرةً سيظهر لك شريط في اعلى الموقع مكتوب به عدد الفواتير التي قمت بالتأشير عليها و قيمة الفواتير، وأمام الفواتير ستجد كلمة “ادفع”، قم بالضغط عليها وسيتم تحويلك عندها لصفحة اخري مثل الصفحة التي تظهر في الصورة التالية:

وكما يظهر في الصورة، سيطلب منك كتابة بريدك الإلكتروني (حتى يرسل لك بريد لتأكيد استكمال عملية الدفع)، وفي الأسفل سيكون لديك عدد الفواتير التي قمت بتحديدها و قيمتها وايضًا معلومات رقم الهاتف.

إذا كان دفع الفاتورة لرقم آخر مع فواتير هذا الرقم قم بالضغط على “اضف رقم اخر”، وعندها سيطلب منك كتابة الرقم الآخر وتحديد الفواتير التي تريد دفعها، وسيتم تحويلك للصفحة التي تظهر في الصورة في الأعلى مرة أخرى، عندها قم بالضغط على “سدد”، وإذا لم تكن تريد القيام بدفع فواتير رقم آخر قم بالضغط على “سدد” مباشرةً، عندها سيتم تحويلك لصفحة اخري ويطلب منك تحديد طريقة الدفع، يمكنك الاختيار بين الدفع عن طريق Visa او Mastercard ، قم بتحديد طريقة الدفع و قم بكتابة بيانات البطاقة الخاصة بك وسيتم الدفع وابلاغك بهذا عبر بريدك الإلكتروني.

سداد فاتورة التليفون الارضى عبر خدمة فوري

لدفع فاتورة التليفون الارضي عبر خدمة فوري، سيتوجب عليك التوجه إلى أي موزع فوري او اي محل تجاري يتوفر لديه ماكينة فوري، عندها تخبره أنك تريد دفع فاتورة التليفون الارضى، سيطلب منك رقم الارضى، وبعدها سيخبرك بقيمة الفاتورة ويخرج لك ايصال الدفع.

ولكن إذا كان لديك ماكينة فوري فيمكنك تتبع هذه الخطوات للدفع:

اختار محلية المصرية للاتصالات.

اختار المصرية للاتصالات لدفع فواتير المنزل.

ادخل رقم التليفون الارضى بعد كتابة كود المحافظة.

سيظهر اسم صاحب الخط و قيمة الفاتورة.

اضغط على “دفع”.

وبعدها سيتم استخراج إيصال الدفع.

وللتأكد من عملية الدفع قم بالدخول الي صفحة الاستعلام عن الفواتير وستجد ان تم كتابة ان الفاتورة مدفوعة نقدي عن طريق فوري.

دفع فاتورة التليفون الارضي عبر السنترال.

في حالة اذا لم تكن تعرف الفرع الأقرب لمنزلك من فروع المصرية للاتصالات قم بالدخول الي صفحة الفروع عن طريق الضغط هنا، ثم قم بإختيار محافظتك واختيار “فروع المصرية للاتصالات” من جهه اليمين، ستظهر لك كل الفروع في محافظتك، ابحث عن اقرب فرع لمنزلك و قم بالتوجه إليه. بعد التوجه إلى الفرع سيمكنك الدفع نقدًا بدون اي مشاكل.