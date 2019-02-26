شكوى لحماية المستهلك ضد شركة فيليب موريس لارتفاع أسعار السجائر

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قام المحامى هانى جاد ، بتقديم شكوى إلى موجه إلى “جهاز حماية المستهلك” ضد “شركة فيليب موريس”، وذلك على دور الشركة الخفي في العمل على رفع أسعار السجائر داخل السوق المصري.

وأعلن المحامي هاني جاد، “أن شركة فيليب موريس متورطة فى قضايا تهرب ضريبى”، مما قد دفعه إلى التقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة في هذا الصدد وهو جهاز حماية المستهلك من أجل التحقيق من هذا الأمر.

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وكشف جاد، “إن هناك قيمة مبالغة قد تم إهدارها من قبل شركة فيليب موريس على الدولة المصرية من خلال قضايا التهرب الضريبي”، وأكد “أنه سوف يتم إعادة فتح ملف كامل من أجل تقديمه ضد شركة فيليب موريس، وموجه إلى إدارة التهرب الضريبى، ووزارة المالية، والأموال العامة والأجهزة الرقابية من أجل التحقيق من هذا الأمر أيضًا”.

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