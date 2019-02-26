برلمانيون يطالبون بفتح ملف مخالفات شركة فيليب موريس للسجائر

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قام عدد من البرلمانيين بفتح “ملف فساد ومخالفات شركة فيليب موريس الأمريكية”، خصوصًا بعد حالة الجدل القائمة حول وضع التعاقد الذي تم إبرامه بين الشركة وبين شركة الدخان المصرية “الشرقية للدخان”.

وقد حمل هذا التعاقد العديد من التجاوزات المادية التي تسببت في تكبد “شركة الدخان المصرية الشرقية للدخان”، و كبدت الاقتصاد المصري خسائر كبيرة، فبعد إن كانت الشركة الشرقية للدخان تُحصل على أكثر من 200 مليون دولار أمريكي من تصدير السجائر إلى الخارج، تَدنى هذا المبلغ ليصل إلى ما يقارب من 14 مليون دولار .

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وأكد البرلمانيين على أن ما تقوم به شركة فيليب موريس الأمريكية، يعد إجهاض للصناعة الوطنية من أجل تحقيق أهداف الشركة الأمريكية في احتلال السوق المصرى، وأضاف أعضاء البرلمان، أن السوق المصرى يعد سوق مغري للجميع .

طالب البرلمانيين بفتح ملف المخالفات الخاصة بشركة فيليب موريس الأمريكية، وأكدوا على حماية الصناعة المصرية الوطنية، وطالبوا البرلمان المصري بأن يكون له دور في هذا الشأن.

يستعد بعض أعضاء البرلمان المصري من أجل تقديم طلبات إحاطة، العمل على فتح ملف مخالفات وتجاوزات شركة فيليب موريس، وإيضاح دور الشركة الأمريكية في رفع أسعار السجائر داخل السوق المصري، إلى جانب مخالفات الشركة البيئة.

وأكد البرلمانيين، أن البعض يسعى إلى إجهاض الصناعات المصرية الوطنية، في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات الدولة في العمل على دعم الإقتصاد المصري عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية، وإدخال العملة الصعبة والعملات الأجنبية إلى السوق المصرية.

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