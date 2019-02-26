استمرار حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال لليوم الثالث على التوالي

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صرحت وزارة الصحة والسكان عن استمرار نشاط الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لليوم الثالث على التوالى، وأكدت الوزارة أن حملة التطعيم تستهدف للأطفال من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات.

وشددت وزارة الصحة والسكان “أن كافة الطعوم التي يحصل عليها الأطفال آمنة، ويتم الحصول عليها بشكل مجاني “، وتستهدف الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تطعيم ما يقارب من 16.5 مليون طفل”.

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وأكد الوزارة أن الهدف من حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال هو الحفاظ على جمهورية مصر العربية خالية من مرض شلل الأطفال.

تقوم الفرق الطبية المدرجة ضمن حملة التطعيم بالعمل على مدار أربعة أيام متتالية من تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى تمام الساعة الخامسة مساءًا، ويشارك في حملة التطعيم ما يزيد عن تسعين ألف فرد من الفرق الطبية المدرجة ضمن حملة التطعيم.

وأكدت الوزارة أن حملة التطعيم سوف تكون من منزل إلى منزل في المناطق الريفية من أجل ضمان وصول الحملة إلى كافة الأطفال المستهدفين في الريف، أما بالنسبة إلى المناطق الحضرية والمدن، فسوف يتم التطعيم بواسطة فرق ثابتة ومتحركة.

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