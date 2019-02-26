بعد تكرار غياب النواب.. تعرف على أبرز تحذيرات علي عبدالعال لهم

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طالب رئيس البرلمان المصري، والأمين العام للمجلس الدكتور على عبد العال، بإبلاغه عن أسماء البرلمانيين الذين لم يحضروا فعاليات جلسة البرلمان، من أجل إبلاغها إلى الصحافة، حتى يعلم المواطنون المصريين من يحضر من النواب، ومن لا يحضر فعاليات الجلسات.

وهذه هي ليست المرة الأولى التي يوجه فيها رئيس البرلمان المصري تهديدات إلى النواب، بسبب تكرر غيابهم على مدار انعقاد المجلس خلال الثلاث سنوات السابقة، الخاصة باستمرار ظاهرة الغياب، إلا أنه حتى الوقت الراهن، لم ينجح المجلس فى الحد من تلك الظاهرة التى تزعج رئيس مجلس النواب.

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أبرز المرات التى أعلن فيها رئيس البرلمان عن رفضه غياب النواب

خلال شهر فبراير لعام 2019، وقد طالب الأمين العام للبرلمان بإبلاغه عن أسماء البرلمانيين المتغيبين عن حضور فعاليات جلسات البرلمان ليتم إبلاغها إلى الصحافة.

خلال شهر ديسمبر لعام 2018، وقد جدد رئيس البرلمان تهديده بإعلان عن أسماء النواب المتغيبين عن فعاليات جلسات البرلمان إلى وسائل الإعلام، وقام بتعليق قائمة تضم أسماءهم البرلمانيين المتغيبين عن فعاليات الجلسة على باب القاعة العامة.

قبل فض دور الانعقاد الثالث للبرلمان، وعلق الدكتور علي عبدالعال على غياب النواب، “المشكلة أني سأضطر إلى مد دور الانعقاد وهو الحل الوحيد لأن عدم اكتمال الثلثين يلغي قيمة القوانين”.

خلال شهر يوليو لعام 2018، وصرح رئيس المجلس “المفروض أحاسب رؤساء الهيئات البرلمانية مش عارف بتروحوا فين”.

خلال شهر أبريل لعام 2018، وصرح رئيس البرلمان “أعلن إذاعة أسمائهم فى نشرة تسعة، وتعليق أسمائهم في الأماكن العامة بدوائرهم”.

خلال جلسة 9 نوفمبر لعام 2017، وعلق رئيس المجلس، “إعلان أسماء المتغيبين على باب القاعة وسوف يتم رفع بصمة الحضور بعد الجلسة بربع ساعة”.

خلال جلسة 8 نوفمبر لعام 2017، وجه علي عبد العال بإعلان عن أسماء النواب المتغيبين على باب قاعة الجلسة العامة.

خلال جلسة 8 نوفمبر لعام 2017، وصف رئيس مجلس النواب أن الحضور خلال فعاليات هذا اليوم “باهت”.

خلال جلسة 7 نوفمبر 2017، انتقد علي عبد العال عدم الالتزام البرلمانيين لحضور فعاليات الجلسات العامة، قائلاً “سوف تعودون لدوائركم، ويسألكم أهلها لماذا لا تحضرون الجلسات!”.

خلال جلسة 23 أكتوبر لعام 2017، هدد رئيس البرلمان قائلًا: “هنرفع بصمات الحضور الساعة 11 وربع بعد الجلسة بربع ساعة”.

خلال جلسة 29 مايو لعام 2017، هدد رئيس مجلس النواب أنه سوف يمد دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، لينتهي خلال شهر سبتمبر حال استمرار غياب النواب.

خلال جلسة 7 مايو لعام 2017، داعب رئيس البرلمان النواب، قائلًا: “المفروض تكونوا موجودين.. أنا بفكر الجلسة تنعقد الساعة التاسعة صباحًا، واللجان تنعقد مساءً، عايزين نبدأ بدرى ونخلص بدرى”.

خلال جلسة 3 مايو لعام 2017، مازح الدكتور علي عبد العال النواب قائلاً: “طبعًا أنتوا المكافأة اللى بتاخدوها ضعيفة، مقارنة بما يحصل عليه النائب بمجلس الشيوخ ولكن هناك خصومات مالية فى الجلسات المهمة”، وتابع حديثه: “بصراحة المجلس ده ممتاز ممتاز، إلا فى حاجة واحدة بس وهى حضور النواب”.

خلال جلسة 15 ديسمبر لعام 2016، أعلن رئيس البرلمان أنه سوف يتم نشر أسماء النواب المتغيبين عن حضور فعاليات الجلسات العامة إلى وسائل الإعلام.

خلال جلسة 15 أكتوبر لعام 2016، أعلن الدكتور علي عبدالعال “سيتم إعلان أسماء المتغيبين عن الجلسات بدءًا من اليوم، وتعليق كشوف بذلك خارج القاعة وبدء تطبيق الجزاءات الموجودة فى اللائحة على الغائبين”.

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