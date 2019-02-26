لضمان حسن معاملة الجمهور..المترو يبدأ تركيب كاميرات مراقبة بمكاتب حجز التذاكر

Advertisements

شرعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو فى تنفيذ مخططها الخاص بتركيب كاميرات مراقبة فى مكاتب حجز التذاكر داخل محطات المترو، من أجل العمل على ضمان حسن معاملة كافة الجماهير، إلى جانب مراقبة صرافى التذاكر خلال عملية بيع التذاكر إلى ركاب المترو، ورصد المعاملات الغر لائقة التي تقع خلال عمليات حجز تذاكر المترو.

وصرحت مصادر مسؤولة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، “تم البدء في تركيب كاميرات مراقبة داخل مكتب حجز تذاكر محطة مترو المرج الجديدة التى قد تم تطويرها بشكل فعلي بتكلفة مالية تصل إلى 100 مليون جنيه”.

Advertisements

وأكدت المصادر “إن تركيب كاميرات مراقبة تم داخل مكتب حجز تذاكر محطة مترو المرج الجديدة، لمراقبة صرافى الحجز المتواجدين على شبابيك حجز تذاكر المترو، ضمن مشروع مراقبة كافة أجزاء المحطة”، وأضافت المصادر، “أنه سوف يتم تعميم تلك التجربة تباعًا على باقى محطات المترو”.

أقرا المزيد عرفات: “صرفنا 750 مليون جنيه على تطوير مترو الأنفاق وأيام ونفتتح محطة المرج الجديدة”