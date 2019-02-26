برلماني يطالب لحماية المستهلك باتخاذ الإجراءات ضد شركة فيليب موريس

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أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان اللواء يحيى كدوانى، “أن مجلس النواب لن يسمح للشركات التي تسعى من أجل إجهاض الصناعة المصرية في تحقيق أهدافها مثلما تسعى شركة فيليب موريس الأمريكية إلى إجهاض الصناعة المصرية”.

وأضاف البرلماني، “أن القانون المصري الذي يحكمنا، وهناك أيضا اتفاقيات دولية تحكمنا”، وشدد على ضرورة أن يتم تنفيذ القانون في هذا الصدد، وبالتحديد فيما يتردد بشأن مخالفات شركة فيليب موريس الأمريكية.

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كما طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى البرلمان المصري من جهاز حماية المستهلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد شركة “فيليب موريس” الأمريكية، وضد الشركات التي لها أدوار خفية فى محاولات إجهاض الصناعة المصرية الوطنية.

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