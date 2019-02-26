بيان الإفتاء.. قتل الكلاب الضالة جائز بشروط

Advertisements

أعلن دار الإفتاء المصرية، “أنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة، إلَّا في حالة ما تحقق ضرر منها، ووجودها يهدد أمن وسلامة المجتمع والمواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحدة من أجل كف أذى وضرر تلك الحيوانات الضالة”.

جاءت تلك التصريحات من دار الإفتاء المصرية من خلال بيان صادر عنها، والذي جاء فيه أيضا”، ضرورة مراعاة الإحسان في قتل الحيوانات الضالة، فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء”.

Advertisements

وأوضحت دار الإفتاء، “أن قتل الحيوانات الضارة بالسم إذا كان عرضة لأذى البشر فإنه لا يجوز شرعًا؛ لأن الحفاظ على أرواحهم مقصد أساسي من المقاصد العليا الكلية في الشريعة الإسلامية، وكذلك الحال إذا أدى وضع السم إلى قتل الحيوانات غير الضارة، لأن قتلها غير جائز”.

وشدد الإفتاء أنه لا ينبغي أن يصبح القتل سلوك عام، يتسلط فيه الإنسان على الحيوانات الضالة مما يتسبب في إبادتها وهلاكها، بل على الجهات المختصة العمل على إيجادُ البدائل الأخرى، التي تحمي الناس من شرور تلك الحيوانات، وتساعد في الوقت نفسه على الحفاظ على التوازن البيئي.

أقرا المزيد الفتوى توضح.. حكم الصلاة فوق الكعبة؟