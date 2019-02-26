عرفات يكلف السكك الحديد بتركيب كاميرات بأبراج مراقبة القطارات

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كلف وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، هيئة السكك الحديد بالقيام بتركيب كاميرات بكافة أبراج المراقبة، من أجل التحكم فى حركة القطارات والمنتشرة على طول خطوط السكة الحديد بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية، ليتم مراقبة مسيرة القطارات بأجهزة التحكم على مدار الساعة.

كما طالب الوزير من الهيئة أن تشتمل المشروعات على العمل على تحديث إشارات خطوط السكك الحديدية، والعمل على تركيب كاميرات مراقبة بكافة الأبراج المسؤولة عن التحكم فى حركة مسير القطارات، من أجل حمايتها من أى عبث أو أى محاولات تخريبية محتملة تهدد حركة القطارات.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن الدكتور هشام عرفات قد أكد خلال تصريحات صحفية سابقة له أن توريد أول دفعة من عربات القطارات الجديدة الـ 1300 المتعاقد عليها من قبل هيئة السكك الحديد سوف تتم في منتصف عام 2020.

وأضاف الوزير “سوف يتم بدء توريد عرفات القطارات بواقع عشرين عربة شهريًا، العربات، وأكد أن جرارات القطارات الجديدة المتعاقد عليها مع الجانب الأمريكي سوف تدخل الخدمة خلال شهر أكتوبر القادم لعام 2019.

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