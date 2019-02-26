اليوم يشهد انكسار الموجة الحارة.. “الأرصاد” تعلن توقعاتها للطقس خلال الـ 3 أيام المقبلة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 فبراير، بيانًا أوضحت فيه توقعات خبراء الأرصاد بشأن تفاصيل الطقس من درجات الحرارة والرطوبة ونسب سقوط الأمطار وحالة البحر خلال الـ 3 أيام المقبلة، بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل.

ويعرض لكم موقع “مصر 365” فيما يلي ما تضمنته توقعات الهيئة لطقس الأيام المقبلة:

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حيث كشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أمس الإثنين كان ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، بعدما وصلت درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لـ 28 درجة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات صحفية، أن نشاط الرياح مستمر على شمال البلاد ومناطق متفرقة بالجمهورية مشيرا إلى أنها ستمتد للقاهرة وتكون مثيرة للرمال والأتربة لا تصل لحد العواصف تكون شديدة على المناطق المكشوفة وهو ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأطلق رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم تحذيراته للمواطنين من تخفيف الملابس، نظرًا للتحول الذى يشهده الطقس والانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة ، بعد انكسار الموجة الحارة اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الانخفاض الذي تشهده درجات الحرارة اليوم يتراوح من 6 لـ 7 درجات، مؤكدًا على وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوب البلاد ومناطق متفرقة من الجمهورية.

وقدم رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح للمواطنين أهمها توخى الحذر من نشاط الرياح، خاصة فى الأماكن المكشوفة وبالأخص مرضى الجهاز التنفسى والجيوب الأنفية، فضلا عن القيادة بهدوء على الطرق الصحراوية والطرق القريبة من المسطحات المائية تزامنا مع سقوط الأمطار.

توقعات خبراء الأرصاد لطقس اليوم الثلاثاء

وبعد الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة؛ توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كذلك تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى، وسيناء، وجنوب البلاد، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء، ومناطق من الوجه البحري، والقاهرة، وشمال الصعيد، كما تنشط على البحرين المتوسط، والأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحرين ذكر خبراء الأرصاد، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 21

شبين الكوم 14 20

طنطا 14 21

دمنهور 13 19

الإسكندرية 14 19

بلطيم 13 20

مطروح 13 18

السلوم 12 17

سيوة 08 19

بورسعيد 15 20

دمياط 15 20

الزقازيق 14 21

الاسماعيلية 15 21

السويس 13 20

العريش 11 20

رفح 09 19

رأس سدر 14 19

نخل 05 20

نويبع 18 26

طابا 14 23

كاترين 04 18

الطور 13 23

شرم الشيخ 18 26

الغردقة 14 25

مرسى علم 13 25

الفيوم 13 21

بنى سويف 13 21

المنيا 13 21

أسيوط 10 22

سوهاج 12 22

قنا 13 25

الأقصر 14 27

أسوان 15 29

أبوسمبل 15 30

الوادى الجديد 12 24

شلاتين 16 31

ابو رماد 16 30

راس حدربة 16 29

حلايب 17 30

توقعات خبراء الأرصاد لطقس غدًا الأربعاء

أما عن توقعات هيئة الأرصاد الجوية، لطقس غدًا الأربعاء، توقع الخبراء أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدلًا على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على جنوب البلاد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضح بيان الهيئة أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة. كذلك أشارت الهيئة إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على شمال البلاد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء فهي كما يلي:

السواحل الشمالية الغربية العظمى17 والصغرى10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى19والصغرى 10

الوجه البحري والقاهرة العظمى20 والصغرى 11

جنوب سيناء والغردقة العظمى23 والصغرى 14

شمال الصعيد العظمى21 والصغرى 8

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى23 والصغرى12

توقعات خبراء الأرصاد لطقس بعد غدٍ الخميس

وحسب ما ذكر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فأن يتوقع أن يسود طقس تنشط فيه الرياح على كافة الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحرين المتوسط والأحمر، مصاحبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقسًا باردًا على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يكون طقس الخميس معتدلًا على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء.

أما عند درجات الحرارة المتوقعة بعد غدٍ الخميس:

السواحل الشمالية الغربية العظمى15والصغرى 10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 14والصغرى 10

الوجه البحري والقاهرة العظمى 15والصغرى 11

جنوب سيناء والغردقة العظمى 21 والصغرى 13

شمال الصعيد العظمى 19والصغرى 8

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى22 الصغرى 10