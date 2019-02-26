غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظرًا لارتفاع الأمواج

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أعلن رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 فبراير، إن إدارة حركة السفن قررت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إغلاق مواني بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية، وسرعة الرياح التي على أثرها أرتفعت الأمواج إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأوضح الغندور فى بيان، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعى رغم غلق البوغاز.

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ونصح اللواء بحرى مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء إدارات الميناء المختلفة، بضرورة توخى الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.

كما أكد رئيس هيئة الميناء، على أن مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ ، قد أعلنوا رفع حالة الطوارئ القصوى ورفع درجة الاستعداد، واليقظة والجاهزية لتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة فى الميناء، والتعامل الفورى معها.