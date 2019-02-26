قطع المياه عن مدينة قها اليوم لمدة 5 ساعات

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أعلنت إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، الموافق 26، أنه من المقرر أن يتم قطع خدمة مياه الشرب عن مدينة قها، اليوم لمدة 5 ساعات، تبدأ من الساعة الثالثة عصرا، وحتى الساعة الثامنة مساء، وذلك نظرًا للقيام ببعض أعمال الصيانة بالخطوط، وغسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

وتهيب الشركة بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع المياه اليوم.

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ومن ناحيته، أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أن الشركة ستقوم بتوفير د من سيارات المياه الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.