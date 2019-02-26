نشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح .. والتعليم تنتظر مقترحات الطلاب حوله

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قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 فبراير، بنشر إنفوجراف مقترح لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة للعام الدراسي ‏الحالي 2018/2019‏.

وخلال الإنفوجراف المنشورن أوضح المركز الإعلامي، أنه من المقرر بدء الامتحانات الأحد 9/6/2019، على أن تستمر حتى الخميس الموافق 1/7/2019، علمًا بأنه ما زالت هناك مناقشات تٌجرى حول الجدول مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، بحضور رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه.

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وأضاف المركز الإعلامي، أنه تم عرض الجدول المقترح على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنين على الرابط التالي portal.moe.gov.eg؛ لبدء تلقي الآراء والمقترحات حول الجدول المقترح.

وأشار المركز إلى أن آخر موعد لتلقي الوزارة للمقترحات هو غدًا الأربعاء، الموافق 27/2/2019، حتى يجرى عرض جدول الامتحان في صورته النهائية، مؤكدًا أنه لن يتم المساس بموعد بداية الامتحان أو نهايته، وكذلك موعد انعقاد امتحانات مواد التربية الدينية، والتربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية، نظرًا لارتباطها بامتحانات الشهادات الثانوية الدولية الأخرى.

وفى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة الاستعداد بشكل جيد ومبكر لعقد امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.كانت الوزارة ، قد وضعت تصورًا لمقترح جدول الامتحانات.

وذكرت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك تغيير فى فلسفة الجدول في العام الدراسي الحالي عن الأعوام السابقة، حيث أنه كان من المعتاد ان يؤدى الطلاب امتحاناتهم يومى الأحد والثلاثاء من كل أسبوع أما فى الجدول المقترح الامتحانات يومى الاثنين والأربعاء والسبت.

وأكدت المصادر أن هناك تنسيق فى ترتيب المواد وراعت جميع الشعب وسيكون هناك قبول للجدول المقترح بنسبة كبيرة للغاية وأيضا سيتم الاستماع لآراء الطلاب والأخذ بها.

وأوضحت المصادر ، أنه من الطبيعى سوف تبدأ الامتحانات عقب العودة من إجازة عيد الفطر، كما أن بطولة كأس الأمم الأفريقية لن تؤثر على امتحانات الثانوية العامة وسيكون هناك تنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ومن ناحيته، صرح فيصل عمر، الأمين العام لاتحاد طلاب مدارس مصر، إن فكرة الإعلان المبكر عن مقترح جدول الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جاء بعد تواصل مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم، وخالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة لإتاحة الفرصة للطلاب لإبداء آرائهم حول ترتيب المواد داخل الجدول.

وأضاف أمين اتحاد طلاب مدارس مصر فى تصريحات صحفية، أن لجان الاتحاد سوف تبدأ فى تلقى مقترحات طلاب الثانوية العامة حول الجدول لمعرفة مدى رضاهم من عدمه على ترتيب المواد وذلك عبر الصفحة الرسمية للاتحاد والتواصل مع الطلاب.

ولفت أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، إلى أن رأى الطلاب مهم وهناك متسع من الوقت للتعرف على رأيهم ولن نحسم مصير الطلاب الخاص بجدول الامتحان فى ساعة أو يوم ولكن سوف يتم استقبال الآراء حتى انتهاء المدة المحددة من الوزارة حول مقترح الجدول والتي سوف تنتهي غدًا الأربعاء.

وأكد أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، على أنه سيتم الاستماع إلى آراء جميع الطلاب حول جدول الامتحانات لخروجه بالشكل النهائى الذى يلقى قبول جميع الطلاب فى الثلاثة شعب.

وحسب ما تضمن الجدول المقترح، تبدأ الامتحانات حسب الجدول المقترح، يوم الأحد 9 يونيو المقبل حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية وتنتهى الامتحانات يوم 1 يوليو باللغة الأجنبية الثانية، وتستغرق مدة الامتحانات الفعلية 11 يوما، بحيث يكون الجدول الزمني كالأتي

تبدأ الأحد 9 يونيو وتنتهى يوم 1 يوليو.

– أيام الامتحانات 11 يوما.

9 يونيو ـ امتحان اللغة العربية.

11 يونيوـ امتحان الاقتصاد والإحصاء.

13 يونيو ـ اللغة الأجنبية الأولى.

15 يونيوـ التربية الوطنية والدينية.

17 يونيو ـ الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

19 يونيو ـ الكيمياء والفلسفة والمنطق.

22 يونيو ـ الأحياء الشعبة العلمى علوم والاستاتيكا علمى رياضة

وعلم نفس واجتماع لشعبة أدبى

24 يونيو ـ التفاضل والتكامل.

26 يونيو ـ الجيولوجيا والجبر للشعبة العلمية

والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

29 يونيوـ امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية .

– تنتهى الامتحانات يوم الاثنين 1 يوليو بمادة اللغة الأجنبية الثانية.