الجزار: الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة سكنية بمشروع “JANNA” بالعبور مايو المقبل

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كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن إجمالى قيمة الاستثمارات بمدينة العبور حتى شهر يونيو عام 2018، بلغ نحو 10.571 مليار جنيه، بينما تبلغ خطة المدينة للعام المالي الحالى 2018/2019، 1.429 مليار جنيه، مضيفًا أنه تم تنفيذ 59 % منها حتى نهاية يناير الماضى، وبنسبة إنجاز 118 %، بينما تبلغ خطة المدينة للعام المالي 2019/2020، 1.626 مليار جنيه.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار ، اليوم في تصريحات صحفية له ، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 فبراير، إنه يٌجرى الأن تنفيذ عدد 816 وحدة سكنية موزعة على 34 عمارة، بمشروع “JANNA”، للإسكان الفاخر، بالمدينة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى نهاية مايو المقبل.

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كما سيتم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع بنهاية يونيو المقبل، فضلًا عن أنه جارٍ تنفيذ نفقى مشاة بالدفع النفقي على الطريق الرئيسي، وتطوير محور غرب المدينة، ويجرى الاستلام الابتدائى لعدد من مشروعات الطرق، وتشمل (تطوير المحور الرئيسي من النفق حتي ميدان عرابي – تطوير خط 10 من أحمد بدوي حتى طريق بلبيس وحارة الخدمة – تطوير خط 10 من نهاية سور الجولف وحتى تقاطع طريق أحمد بدوي – إنشاء نفقين على الطريق الرئيسي – إنشاء كوبري مشاه عند كارفور على الطريق الرئيسي – تجميل مدخل المدينة شاملا اللاند مارك).

ومن ناحيته، أوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه بالفعل قد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع “دار مصر”، بالكامل، وتم إرسال بيانات 89 عمارة لبنك التعمير والإسكان، وتم حتى الآن تسليم 1408 وحدات للفائزين بها، لافتًا إلى أنه جارٍ تنفيذ 3024 وحدة (126 عمارة) بالمرحلة الثانية بالمشروع، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها للمستحقين تباعا، وفق البرنامج الزمنى للجهة المنفذة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه إلى جانب المشروعات الإنشائية الخاصة بالوحدات السكنية بمشروع “دار مصر”ن، فأنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، وتشمل (مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة بقطعة 33 بالإسكان العائلى (1، 2)، ومدرسة للتعليم الأساسى بقطعة 2 بلوك 28044 بمركز الحى الثالث، ومستشفى عام بين الحى الثالث والحى الثامن، وقسم شرطة بالحى التاسع، ومركز شباب بالحى الثالث، وسوق اليوم الواحد بمركز الحى الأول، ومنفذ لبيع منتجات المصانع بقطعة 1 بلوك 12020، ومركزين تجاريين (نموذج 8 محال) بمركز الحى الثانى، وموقف الأتوبيس الإقليمى بالترفيهية)، يأتي هذا في إطار توفير جميع الأنشطة الخدمية لسكان المدينة.

وذكر المهندس أحمد عمران، أنه بالإضافة إلى ما سبق ذكره من مشروعات، فأنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات التنسيق ورفع كفاءة الطرق، وتشمل (رفع كفاءة الطرق والأرصفة للمحلية (8 – 12) بالحى الأول، ورفع كفاءة وتنسيق الموقع والأرصفة والطبقة السطحية بالمحلية 5 والدائرى (5 – 6)، ورفع كفاءة وأرصفة واستكمال القطاع والمراوح للحيين السادس والسابع، والمرحلة الثانية لأعمال الطبقة السطحية لإسكان الشباب والمستقبل، ورفع كفاءة واستكمال القطاع والمراوح للطرق الرئيسية بالحى الثامن).