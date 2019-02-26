التموين: حذفنا ١٠ مليون مواطن ولدينا قاعدة بيانات صحيحة بنسبة 99% لمستحقي الدعم

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أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن الوزارة تمتلك حاليًا قاعدة بيانات صحيحة، للمواطنين الذين يستحقون الدعم بنسبة 99%، لافتا الي الجهود المشتركة بين هيئة الرقابة الإدارية ومركز معلومات الإنتاج الحربي ووزارة الاتصالات والتموين والصحة والتضامن الاجتماعي وغيرها من الوزارات والمؤسسات المعنية، للوصول إلى إنشاء قاعدة البيانات .

وأوضح مدكور، أمس الاثنين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن مصر تمتلك حاليا قاعدة بيانات كاملة بدون أي أخطاء بداية من العام الحالي بنسبة خطأ لا تتجاوز 1%، مؤكدا أنه لا وجود للمستفيدين الوهميين أو أكثر من مستفيد على بطاقات التموين.

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وأعلن مستشار وزير التموين، أن منظومة التموين الحالية تضم فقط ٧٢ مليون مواطن، بعد أن كانت تضم في السابق 82 مليون شخص، لافتا الي الجهد المبذول في عملية جمع البيانات للمستفيدين ثم بعد

ذلك عملية التنقيح، إلى أن وصلت إلى نحو 72 مليون شخص، موضحا أنه تم تفعيل وصول الدعم إلى مستحقيه.

وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن السبت الماضي، أنه سيتم البدء في تطبيق المرحلة الثانية من حذف الفئات القادرة من منظومة الدعم بداية من شهر مارس المقبل، مؤكدا أنه لن يتم حذف أي مستحق دعم تمويني من أرباب المعاشات خلال المرحلتين الأولى والثانية.

و خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الوزير يوم السبت، للإعلان عن مؤشرات العمل بالوزارة،أوضح “المصيلحي” أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لحذف القادري غير المستحقين من منظومة الدعم، وفق و٥ معايير، وهي:

من يتخطى فاتورة استهلاك الكهرباء ١٠٠٠ كيلو وات.

من يمتلك سيارة فارهة موديل أحدث من ٢٠١٤.

من تتخطى مصاريف المدارس الأجنبية لأحد أبناء صاحب البطاقة ٣٠ ألف جنيه.

من يتخطى فاتورة استهلاك المحمول ١٠٠٠ جنيه شهريًا.

أصحاب الوظائف العليا.

وتابع : “أن المرحلة الثانية، المقرر البدء فيها أول مارس، سوف تتضمن عددًا من المعايير الأخرى وهي : من يتخطى فاتورة استهلاك الكهرباء ٦٥٠ كيلو وات، وكذلك من يتخطى فاتورة استهلاك المحمول ٨٠٠ جنيه شهريًا، بالإضافة إلى ضم أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على ١٠ أفدنة خلال المراحل المقبلة”.

ونوه الوزير إلى أنه سيتم إرسال رسالة لأصحاب البطاقات التموينية من الغير مستحقين، أول مارس المقبل، تفيد بأن صاحب البطاقة غير مستحق للدعم، وبناء عليه سيتم إعلان اسمه على موقع دعم مصر ومنحه مهلة لمدة ١٥ يومًا للتظلم عبر الموقع الإلكتروني، على ان يتم بعد ذلك مراجعة جميع البيانات خلال ١٥ يوما الأخرى وحسم مدى قبول تظلمه أو رفضه وحذفه من الدعم أول الشهر التالي.

وأشار «المصيلحى»إلى أن الوزارة قد تلقت عددًا من شكاوى المواطنين المحذوفين خلال المرحلة الأولى، تبين أن بعضهم يمتلك أكثر من عداد كهربائي باسم صاحب البطاقة، وهو ما يتعارض مع استمراره في منظومة الدعم، لهذا سيتم تعليق موقف أمر الشاكي لحين حل المشكلة مع وزارة الكهرباء.

وقال الوزير علي المصيلحي، أنه بعد الانتهاء من عملية تنقية البطاقات في نوفمبر الماضي، أصبح لدى الوزارة قاعدة بيانات سليمة بنسبة ٩٩% لكافة المستفيدين من منظومة دعم الخبز والتموين.

وعلى صعيد متصل، أكد وزير التموين أنه من حق الأفراد الذين تم حذفهم بطريقة عشوائية، التظلم لدى المكاتب مع تقديم جميع المستندات التي تثبت عكس السبب في حذفهم من منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن باب التظلمات مفتوح دون مدة محددة، مؤكدًا في الوقت ذاته تراجع نسب التظلمات.