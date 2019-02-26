بيان هام من “الكهرباء” حول رفع الدعم نهائياً وموعد زيادة الأسعار

Advertisements

صرح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 فبراير، أنه في إطار خطة الوزارة لرفع الدعم بشكل تدريجى عن كاهل الدولة في قطاع الكهرباء، ،وتوجيهه إلى مصادر أخرى، فإن الوزارة سوف تقوم بإقرار زيادة جديدة في أسعار الفواتير بداية من يوليو المقبل، سيتم الإعلان عنها في شهر يونيو المقبل في إطار رفع الدعم تدريجيًّا .

وأوضح حمزة، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر قناة “ten”، اليوم ، أنه تم مراعاة البعد الاجتماعي في زيادة الأسعار، في إطار الدعم التبادلي بين شرائح الاستهلاك كثيفي وقليلي الاستهلاك،

Advertisements

واشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة وضعت خطة تهدف إلى تركيب 20 مليون عداد ذكي و20 مليون عداد مسبوق الدفع في خلال عشر سنوات.

وتابع الدكتور أيمن حمزة: ” أن العداد الذكي لا يعتمد على كروت للشحن مثل المسبوق الدفع، ويتم تشغيله من خلال التواصل مع مراكز التحكم وبرمجته للتحكم في الاستهلاك بالتنسيق مع شركات التوزيع” ، مشيرًا إلى أنه قريبًا سيكون بإمكان المشترك شحن كروت العدادات المسبوقة الدفع عن طريق الهواتف المحمولة تيسيرًا عليهم.

وكان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، قد أدلى بتصريحات صحفية، الثلاثاء الماضي، الموافق ١٩ فبراير،.طمأن فيها جموع الشعب المصري أنه لا زيادة في أسعار فواتير الكهرباء حاليًا، وأن الزيادة ستكون كما هو أعلن من قبل في يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الزيادة التي ستأتي تماشيا مع سياسة الدولة في رفع الدعم عن الكهرباء، مؤكدا أنها ستكون زيادات بسيطة ومحدودة ولا داعي لإثارة البلبلة ونشر معلومات مغلوطة، مشيرا إلى أن الوزارة تحملت أعباء ومازالت على مدار السنوات الماضية، ولعل أبرزها تنفيذها أكبر خطة لتطوير وتحديث شبكات التوزيع والنقل في تاريخ قطاع الكهرباء.

وأكد الوزير أن تلك الزيادة تأتي وفقًا للخطة الزمنية التي تتبعها الدولة لرفع الدعم، لافتًا إلى أن جميع ما يتردد بشأن التوقعات بنسب الزيادة في الأسعار الجديدة لا أساس له من الصحة، خاصة وأنه لم يتم تحديد نسبة الزيادة بشكل قاطع بعد حتى الآن، منوها إلى أن أسعار الشرائح موحدة على الجميع.

وأوضح “شاكر” أن الوزارة تقوم بهيكلة أسعار الكهرباء في بداية يوليو كل عام، والحكومة قررت مد رفع الدعم 3 سنوات حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية خلال هذه الفترة.

وذكر مصدر مطلع ، أنه وفق خطة رفع الدعم حتى 2021 ، سيبلغ قيمة الدعم بدأ من يوليو 2018 و حتى يوليو 2019 المواطنين 43 مليار جنيه ، و بدأ من يوليو 2019 و حتى يوليو 2020 سيحصل المواطنين على 31 مليار جنيه .

وأضاف المصدر، أن المواطنين سيحصلون على دعم بقيمة 16 مليارا و500 مليون جنيه بدءا من يوليو 2020 و حتى يوليو 2021 ، لافتا إلى أنه سيظل هناك دعم تبادلى بعد رفع الدعم بدءا من يوليو 2021.

جدير بالذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالي 2018- 2019، التي يتم تطبيقها، منذ يوليو 2018 وحتى يوليو المقبل، كالآتي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (22 قرشًا)

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (30 قرشًا)

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (36 قرشًا)

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (70 قرشًا)

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (90 قرشًا)

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (135 قرشًا)

الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا).