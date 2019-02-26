حماية المستهلك: تعديل فترة استرجاع واستبدال السلع لتصبح 30 يومًا

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نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بجهاز حماية المستهلك اليوم الثلاثاء، عبر موقع فيس بوك خبر خاص بتعديل فترة الاستبدال والاسترجاع.

تعديل فترة الاستبدال والاسترجاع

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نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عبر الفيس بوك النص التالي: “تم تعديل فترة الاستبدال و الاسترجاع من أربعة عشر يومًا إلى ثلاثين يومًا، تبعًا لقانون حماية المستهلك الجديد الصادر تحت رقم 181 لعام 2018”.

نص المادة ٢١ من القانون رقم 181 لعام 2018

“للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية ، إذا شابها عيب، هذا بالإضافة إلى فترة الضمان القانوني، والتي تصل إلى عامين للسلع المعمرة، وكذا فترة الضمان الممنوح من الشركة المنتجة أو المستوردة”.

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