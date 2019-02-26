التعليم توضح حقيقة إلغاء حصص التربية الرياضية في المدارس

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أعلن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء عن نفيه ما تم تداوله من أنباء عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرار يقتضي إلغاء “حصة التربية الرياضية” في المدارس ليتم استغلال أوقات تلك الحصص في التحصيل الدراسي والعلمي.

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الوزارة، التي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة من أنباء عن إصدار قرار يقضي بإلغاء حصة التربية الرياضية في المدارس،.

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وشدد الوزارة على اهتمام القيادة السياسية بالتربية الرياضة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التعليمية الجديدة من أجل الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، وأكدت الوزارة أن كل ما يتم إثارته في هذا الصدد يعد مجرد شائعات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها خلال الوقت الراهن بصدد إجراء دراسة ليتم إدراج مادة التربية الرياضية كمادة أساسية في المناهج التعليمية، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي من أجل العمل على رفع مستويات اللياقة البدنية، والصحية لطلاب المدارس.

أوضحت الوزارة، أنه في إطار العمل على تنفيذ توجيهات الصادرة من قبل القيادة السياسية من أجل الاهتمام بصحة الطلاب، تم إطلاق فعاليات حملة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من أجل الكشف والعلاج المبكر لطلبة المرحلة الإبتدائية من أمراض التالية :”السمنة والأنيميا والتقزم”، وذلك بكافة المدارس الابتدائية على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث بدأت فعاليات الحملة الطبية منذ شهر فبراير الحالي لعام 2019*، وتستمر حتى شهر أبريل القادم.

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