“المالية” توضح حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة موارد الدولة

Advertisements

دائما ما تترد الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، دون وجود سند صحيح للحقيقة وأحيانا يتم نشر أخبار مغلوطة أو كاذبة ، تصنع نوع من البلبلة واللغط في الشارع المصري، لهذا كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المركز الإعلامي التابع للمجلس بمتابعة ما يستجد من شائعات وأخبار كاذبة وتحري مدى صدقها ونشر المعلومة الصحيحة للشعب تلمصري بعد التواصل مع الأطراف المعنية.

وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 فبراير، تقريرًا كشف فيه إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، عن توجه الحكومة، لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، فى إطار منظومة التشريعات الجديدة التى تستهدفها وزارة المالية، من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة، ومن بينها مشروع قانون التجارة الإلكترونية،.

Advertisements

قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، التى بدورها أكدت عدم فرض أى ضرائب جديدة على المواطنين تحت أى مسمى أو بند، مؤكدة أنه لم يصدر عنها أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أى ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص، وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادى.

وأوضحت وزارة المالية، في تعليقها على هذا الخبر الكاذب، أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها، من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، وهذه الثلاث محاور هي:

المحور الأول: ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.

المحور الثانى: يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين.

المحور الثالث: فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم،.

وأكدت وزارة المالية أنها حريصة على الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة .

وفي نهاية التقرير الذي أصدره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، عن الشائعات التى تم تناولها على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، طالب المركز بضرورة الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).