“النقل” تنفي ما تردد عن فرض رسوم على الأمتعة الشخصية بالقطارات

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دائما ما تترد الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، دون وجود سند صحيح للحقيقة وأحيانا يتم نشر أخبار مغلوطة أو كاذبة ، تصنع نوع من البلبلة واللغط في الشارع المصري، لهذا كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المركز الإعلامي التابع للمجلس بمتابعة ما يستجد من شائعات وأخبار كاذبة وتحري مدى صدقها ونشر المعلومة الصحيحة للشعب تلمصري بعد التواصل مع الأطراف المعنية.

وفي هذا الصدد، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الصادر، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 فبراير، إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفرض رسوم على الأمتعة الخاصة والشخصية للركاب بقطارات السكك الحديدية، قد تواصل المركز مع الأجهزة المعنية بوزارة النقل، التى نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مُؤكدةً أنه لم يتم فرض أو تحصيل أى رسوم على الأمتعة الخاصة والشخصية للركاب بقطارات السكك الحديدية، ووصفت كل ما يثار في هذا الشأن بأنه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة والهدف منها إثارة غضب رواد هذا المرفق الحيوي.

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وأوضحت وزارة النقل أنه فقط يتم تحصيل رسوم بقيمة 7 جنيهات على الحمولات ذات الوزن الثقيل فقط، والتي تبدأ من 15 كيلو جرام، ولا يدخل ضمنها الأمتعة الشخصية للركاب، مؤكدة أن هذه الرسوم المذكورة ليست جديدة أو مستحدثة، لكنها لم تكن مفعلة فيما سبق وسيتم تفعيلها.

وشددت الوزارة على وجود رقابة من قبل المحصلين وأفراد الأمن التابعين لشرطة النقل والمواصلات للكشف عن تذاكر القطارات أثناء الرحلة.

وفي نهاية التقرير الذي أصدره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، عن الشائعات التى تم تناولها على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، طالب المركز بضرورة الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).