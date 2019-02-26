“فيديو جراف” المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي 10 شائعات أثارت الجدل في 8 أيام

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قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بإصدار فيديو جراف توضيحي لعدد من الموضوعات التي أثيرت خلال الفترة السابقة عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي.

جاءت تلك الخطوة بناء على التكليفات الصادرة عن رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في العمل على رصد ومتابعة الموضوعات المثيرة للجدل التي يتم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف العمل على توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

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نفي المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء عدد من الأخبار التي تم رصد هاه خلال الفترة من الثامن عشر وحتى السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2019.

حقيقة توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتبادل البيانات الشخصية للمواطنين

ونفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ما تم تداوله عبر بعض من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول توقيع اتفاقية بين جمهورية مصر العربية، وبين الاتحاد الأوروبي من أجل تبادل البيانات الشخصية للمواطنين.

حقيقة توقف صرف العلاج الشهري لمرضى السكر بالتأمين الصحي

كما نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء حول توقف صرف العلاج الشهري الخاص بمرضى السكر من التأمين الصحي إلى حين انتهاء حملة فيروس “سي”.

حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين ضمن التشريعات الجديدة

كما نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ما تم إثارته من أنباء حول فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ضمن المنظومة الجديدة للتشريعات.

حقيقة إهدار 60 مليار جنيهًا من أموال الأوقاف

كما نفى المركز الإعلامي ما تردد من أنباء حول إهدار ما يقارب من 60 مليار جنيه من أموال الأوقاف، وأكد المركز أن “مال الوقف خط أحمر”.

حقيقة عدم استعداد الحكومة للتصدي للجراد لنقص مبيدات مكافحته

كما نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول عدم استعداد الحكومة المصرية من أجل التصدي للجراد، بسبب نقص مبيدات مكافحته، وأكد المركز أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لديها خطة متكاملة من أجل مواجهة الجراد.

حقيقة إلغاء امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المصريين بالخارج

ونفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء حول إلغاء امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المصريين في الخارج.

حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت من المدارس بالنظام التعليمي الجديد

كما نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري ما تم تداوله من أنباء حول إلغاء إجازة يوم السبت في المدارس المصري ضمن المنظومة التعليمية الجديدة.

حقيقة إلغاء حصة التربية الرياضية بالمدارس

كما نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء حول إلغاء حصة التربية الرياضية في المدارس، حيث قام المركز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكدت عدم صحة تلك الأنباء، في ظل شروع الوزارة في إدراج مادة التربية الرياضية ضمن المناهج التعليمية في المنظومة الجديدة، بناء على التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية للاهتمام باللياقة البدنية والصحية لطلاب المدارس.

حقيقة فرض رسوم على الامتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديدية

كما نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ما ما تردد من أنباء حول فرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديد.

حقيقة فرض رسوم دخول لمنطقة كورنيش النيل بالمنيا

كما نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء حول فرض رسوم دخول إلى منطقة كورنيش النيل القائمة في محافظة المنيا.

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