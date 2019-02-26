السبت المقبل.. انقطاع المياه عن 30 منطقة بالقاهرة لمدة 10 ساعات

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 فبراير، أنه من المقرر قطع الخدمة عن عدة مناطق بالمحافظة يوم السبت المقبل ، نظرًا لقيام الشركة بأعمال الصيانة بمحطة مياه المرج استعدادا لفصل الصيف،.

وأوردت الشركة في بيان لها الأماكن التي سوف تتضرر وتنقطع بها المياه وهي ” منشية السد العالى – أرض أبو رجيلة – مشيخة العروبة – تقسيم أبو العز – إسكان الوادى القديم والجديد – إسكان العبد القديم والجديد – إسكان إسبيكو القديم والجديد – أرض الريان وعرب الجرعان – مساكن النيل بجميع حروفها – مساكن القاهرة ج و د – إسكان صف الضباط – الإسكان الإجتماعى أملاك 2 – تقسيم مكة والرجاء والفيروز والأحلام والبرهانية – إسكان الدلتا 1 و 2 – إسكانات أطلس 2 – إسكانات الجيزة e – تقسيمات الأهالى خلف إسبيكو” .

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وأوضحت الشركة في بيانها أن الخدمة يتنقطع لمدة 10 ساعات اعتبارا من الساعه العاشرة صباح السبت المقبل وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.