التعليم: فتح باب التسجيل الإلكترونى للعمل كمراقب ومقدر درجات بامتحانات الثانوية العامة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 فبراير، أنها بدأت فتح باب التسجيل الإلكترونى، للراغبين لملأ استمارة “عضوية سرى” للعمل “كمراقب امتحانات – ملاحظ معاون – مقدر درجات” لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2018 .

وحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني للوزارة، فقد وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الشروط والضوابط، التى يجب مراعاتها، عند الترشح واختيار الشخص للوظيفة، و على رأسها تحرى الدقة عند تسجيل البيانات ومراجعتها وخاصة “الوظيفة الحالية ووظائف الكادر ومواد التخصص والمرحلة التعليمية وجهة العمل”.

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وشددت الوزارة على أنه يجب التأكيد على تحديث بيانات العاملين وفقا لآخر وضع وظيفي لهم قبل طباعة كشوف (1) سرى، وإدراج أسماء العاملين الموجودين بالإدارة أو المدرسة حتى تاريخه وعدم إدراج العاملين الذين تم نقلهم.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد نشرت الجدول الزمني المقترح لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018-2019 والمقرر أن تنطلق 9 يونيو المقبل وتنتهى 1 يوليو القادم.

التسجيل على الرابط التالي هنا