حقيقة وقف “الصحة” صرف العلاج الشهرى لمرضى السكر من التأمين الصحى

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دائما ما تترد الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، دون وجود سند صحيح للحقيقة وأحيانا يتم نشر أخبار مغلوطة أو كاذبة ، تصنع نوع من البلبلة واللغط في الشارع المصري، لهذا كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المركز الإعلامي التابع للمجلس بمتابعة ما يستجد من شائعات وأخبار كاذبة وتحري مدى صدقها ونشر المعلومة الصحيحة للشعب المصري بعد التواصل مع الأطراف المعنية.

حيث كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، في تقرير أصدره اليوم عن أخر ما استجد من شائعات، حقيقة ما تردد من أنباء تُفيد بتوقف وزارة الصحة عن صرف العلاج الشهرى لمرضى السكر من مراكز التأمين الصحى، وذلك لحين انتهاء حملة فيروس سى.

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وبالفعل تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف صرف العلاج الشهرى لمرضى السكر من التأمين الصحى، مشيرة إلى أن أدوية مرضى السكر متوافرة بشكل طبيعى، ويتم صرفها بانتظام بجميع منافذ توزيع العلاج التابعة للتأمين الصحى، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن ما هى إلا مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب المرضى، والنيل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.

ونوهت الوزارة أن المخزون الاستراتيجى لديها من الأدوية الحيوية كالضغط والسكر آمن تماماً، ويكفى احتياجات المرضى.

وأضاف مسؤولو الوزارة أن نظام التنبؤ المبكر بالأزمات الدوائية بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وخاصة الأدوية الحيوية يعمل على مدار الساعة، للكشف المبكر عن وجود أى أدوية ناقصة، أو يحتمل نقصها خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية التقرير الذي أصدره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، عن الشائعات التى تم تناولها على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، طالب المركز بضرورة الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).