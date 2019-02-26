حقيقة تقديم دعم مالي بـ 400 جنيه شهريًا لكل حامل أو مرضعة

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أكد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان سحر السنباطى، بعدم صحة ما تردد من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم دعم مالي بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل حامل أو مرضعة.

وأشارت الدكتور سحر السنباطى، خلال فعاليات ورشة عمل عقدت حول دور الإعلام فى قضية تنظيم الأسرة المنعقدة بأحد فنادق محافظة القاهرة، والتي عقدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، “إن تصديق تلك الشائعة سوف تكون ضربة في مقتل لتنظيم الأسرة”.

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وأضافت، “مفيش الكلام ده في الحقيقة”، وأوضحت إن انتشار تلك الشائعات في ظل جهود الدولة المصرية من أجل مواجهة القضية السكانية تعد كارثة حقيقة، ولفتت أنه سوف يتم التواصل مع “مباحث الإنترنت” من أجل مواجهة مثل تلك الشائعات.

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