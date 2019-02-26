تركي آل الشيخ يطلق برنامج اجتماعي خدمي للقرى الأكثر احتياجًا بتكلفة 100 مليون جنية

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قام رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز المستشار تركي آل الشيخ، بنشر بيان عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن إطلاق “برنامج خدمي اجتماعي، يهدف إلى خدمة المجتمع في مختلف مجالات.

نص بيان تركي آل الشيخ بشأن إطلاق البرنامج الخدمي

ونص البيان الذي قام تركي آل الشيخ بنشره عبر فيس بوك، كتالي: “انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية الواقعة علينا كمؤسسة مصرية تجاه مجتمعنا، يعلن نادي بيراميدز أنه بصدد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المسؤولة، تمهيدًا لانطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف إلى خدمة مجتمعنا في مجالات عديدة، تشمل التعليم، والصحة، والمرافق العامة للقرى الأكثر احتياجًا، ودعم الجمعيات الخيرية المختصة برعاية الأسر المحتاجة والأيتام”.

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وجاء أيضا في بيان تركي آل الشيخ، “كما يتضمن البرنامج في جانبه الرياضي، إنشاء ملاعب في القرى والنجوع؛ لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة من أجل توسيع قاعدة المشاركة الرياضية لخدمة الرياضة المصرية.

وأكد أن نادي بيراميدز يعمل خلال الوقت الراهن على رصد ميزانية خاصة تقدر بحوالي مائة مليون جنيهًا مصريًا، من أجل العمل على تنفيذ هذا البرنامج خلال العام الحالي 2019.

ودعا رئيس نادي بيراميدز أن كل من لديه أي مقترح من شأنه إفادة البرنامج الخدمي الاجتماعي، أو على من يريد المشاركة في العمل الخيري الاجتماعي، أن يقوم بالتواصل مع إدارة النادي.

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