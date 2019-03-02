جميع خدمات الأحوال المدنية الالكترونية مثل استخراج بطاقة رقم قومي أو شهادة ميلاد وغيرهم

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مع بداية عام 2019 بدأت وزارة الداخلية تنفيذ سياسة التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، فبدأت الوزارة في الشروع في تفعيل خدمات الحكومة الالكترونية والتي تهدف الى تسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين بدون الذهاب الى المقر الحكومي و بدون البعد عن مقر إقامتهم، وبالفعل تم تفعيل الكثير من الخدمات الالكترونية، وسنوضح لك خدمات الأحوال المدنية حتى تتمكن من استخراج وثيقة زواج او وثيقة طلاق او قيد وفاة او قيد عائلي أو حتى استخراج بطاقة رقم قومي.

الخطوة الأولى والمهمة هي عمل حساب على موقع وزارة الداخلية بإتباع الخطوات الآتية:

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قم بالدخول الى صفحة “تسجيل مستخدم جديد” عن طريق الضغط هنا. قم بإكمال بياناتك، والتي تظهر في الصورة التالية:

وللتوضيح فيجب كتابة الاسم باللغة العربية، وبريدك الالكتروني، وكلمة المرور قم بكتابة حروف كبيرة “Capital” مع حروف صغيرة، والعنوان يكون كما يوجد في البطاقة او قم بكتابته كالاتي “المحافظة – المدينة – رقم أو اسم الشارع”، ثم قم بتحديد جنسيتك، ثم قم بكتابة وظيفتك وإذا كنت مازلت في المدرسة او الجامعة قم بكتابة طالب، ثم قم بكتابة رقم هاتفك، ورقمك القومي، واسم الام باللغة العربية، ورقم المصنع وهذا ستجده في اسفل يسار البطاقة، تحديدًا اسفل تاريخ الميلاد، ثم قم بكتابة المحافظة و ادخال رقم التحقق الظاهر في الصورة، ثم اضغط “سجل الآن”.

بعد ذلك ستصلك رسالة على هاتفك بها كود مكون من اربع ارقام قم بكتابته في الموقع والضغط على تأكيد، وعندها سيكون حسابك جاهز على الموقع وتستطيع الاستفادة من جميع خدمات الأحوال المدنية عبر الانترنت.

استخراج بطاقة رقم قومى :

يجب عليك الدخول الى صفحة الخدمات من هنا، ثم قم باختيار “بطاقة رقم قومى” من القائمة السفلية، سيظهر لك اربع خطوات.

الخطوة الاولى وهى “سلة الطلبات”، سيظهر لك الطلب الذي اخترته وهو بطاقة رقم قومى، قم بالضغط على التالي ليتم تحويلك للخطوة الثانية.

الخطوة الثانية وهى “بيانات الطلبات”، في هذه الخطوة يجب اولًا ان لا تكون وكيل عن شخص ما و تريد استخراج بطاقة له، فيجب أن يكون صاحب البطاقة المستخرجة هو مقدم الطلب.

وللتوضيح، ففي خانة “نوع الوثيقة” قم باختيار من بين “بدل فاقد اذا فقدت بطاقتك أو بدل تالف اذا اضعتها أو تجديد بطاقة في حالة انتهاء مدة سريان البطاقة، أو تحديث الحالة الاجتماعية”، وفي خانة “الاسم” قم بكتابة اسمك رباعى، وفي خانة “اسم الام” قم بكتابة اسم والدتك رباعي، و قم بكتابة وظيفتك واذا مازلت في الجامعة قم بكتابة “طالب”، ثم قم بكتابة الرقم القومى، وفي يسار الصفحة ستجد خانة للموافقة على الشروط قم بالضغط عليها، عندها ستظهر لك خانة “التالي” قم بالضغط عليها.

الخطوة الثالثة وهي “بيانات مقدم الطلب”، سيطلب منك بيانات اخري كما التي تظهر في الصورة

خانة الأسم و البريد الإلكتروني و التليفون المحمول ستجدهم مكتوبين ولا يمكنك تعديلهم، اتركهم وقم بملء باقي البيانات، كخانة اسم الام، وخانة تليفون المنزل والعمل (اختياري)، و رقم الشقة التي تسكن بها و الدور و رقم المنزل (رقم المبني)، و اسم الشارع او الرقم، واسم المدينة، واذا كنت تعرف الرقم البريدي قم بكتابته فهي خانة اختيارية، ثم قم بإختيار المحافظة و قسم الشرطة الذي تتبعهم واضغط على “التالي”.

الخطوة الرابعة وهي “نظام الدفع”، ستظهر لك تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومي كما تظهر بالصورة، فتكلفه البطاقة هي 155 جنية و تكلفة توصيلها الي المنزل عبر البريد هي 12 جنيه، لتأكيد الطلب قم بكتابة الكود المكتوب في الصورة في الأسفل ثم قم بالضغط على “ارسال الطلب” وانتظر الموافقة على طلبك، وعند الموافقة عليه سيمكنك وقتها تحويل الاموال عن طريق خدمة “فورى” وانتظار وصول البطاقة الي منزلك.

“في جميع الوثائق التالية سنتبع جميع الخطوات التي قمنا بإتباعها في استخراج بطاقة رقم قومي، ولكن الاختلاف الوحيد يكمن في بيانات الخطوة الثانية (بيانات الطلبات) لهذا سأوضح لك بيانات في جميع الوثائق الاتية الخطوة الثانية فقط وقم بإتباع تفاصيل الخطوات الاخرى عبر الشرح في الاعلى”.

استخراج وثيقة ميلاد (شهادة ميلاد) :

يجب عليك الدخول الى صفحة الخدمات من هنا، ثم قم بإختيار “وثيقة ميلاد” من القائمة السفلية، سيظهر لك اربع خطوات، بعد قيامك بتخطي الخطوة الاولى قم بالمتابعة معي لمعرفة تفاصيل بيانات الخطوة الثانية.

الخطوة الثانية (بيانات الطلبات) سيطلب منك بيانات كما التي تظهر في الصورة التالية

اولًا قم باختيار درجة القرابة لمقدم الطلب، بمعنى هل من تستخرج له شهادة ميلاد يعتبر بالنسبة لك الابن أم الابنة أم الاب أم الأم، وإلي آخره.

وفي الخانة التالية قم بكتابة اسم من تريد إستخراج وثيقة الميلاد له، واسم الام، والرقم القومي الخاص به. واضغط على “تابع”، ثم قم بإكمال البيانات في الخطوة الثالثة، وفي الخطوة الرابعة ستجد تكلفة الوثيقة و تكلفة توصيلها الى المنزل تساوي 66 جنية مصري، بعد اتمام كل البيانات اضغط على “إرسال الطلب”، وانتظر الموافقة على طلبك، وعندها سيمكنك الدفع من خلال خدمة فورى وانتظار وصول الوثيقة الي منزلك.

يجب على من يستخرج وثيقة الميلاد ان يكون احد الاقارب من الدرجة الاولي او الشخص نفسه.

استخراج وثيقة زواج

يجب عليك الدخول الى صفحة الخدمات من هنا، ثم اختيار “وثيقة زواج” من القائمة السفلية، سيظهر لك اربع خطوات كما شرحنا تفاصيلهم في السابق، قم بتخطي الخطوة الأولى و تابع تفاصيل بيانات الخطوة الثانية.

الخطوة الثانية (بيانات الطلبات)، سيطلب منك بيانات كالبيانات التي تظهر في الصورة التالية:

وهذه البيانات تتشابه مع استخراج وثيقة ميلاد، فيجب عليك اختيار درجة القرابة و كتابة اسم الذي تستخرج له وثيقة الزواج، وكتابه اسم الام، ثم كتابة رقمه القومي، ومن ثم كتابة إسم الزوجة.

بعد اكمال الخطوة الثانية اضغط على “تابع” وقم بإكمال الخطوة الثالثة و في الخطوة الرابعة ستظهر لك تكلفة الوثيقة و ايصالها حتى المنزل وهى 71 جنية مصري، بعد اتمام جميع الخطوات اذا كنت تريد استخراج الوثيقة قم بالضغط على “ارسال الطلب”، وانتظر الموافقة على طلبك، وعندها سيمكنك الدفع من خلال خدمة فورى وانتظار وصول الوثيقة الي منزلك.

استخراج وثيقة طلاق

يجب عليك الدخول الى صفحة الخدمات من هنا، ثم اختيار “وثيقة طلاق” من القائمة السفلية، سيظهر لك اربع خطوات كما شرحنا تفاصيلهم في السابق، قم بتخطي الخطوة الاولي و تابع تفاصيل بيانات الخطوة الثانية.

الخطوة الثانية (بيانات الطلبات)، سيطلب منك بيانات التي تظهر في الصورة التالية:

في خانة “درجة القرابة” لن تجد الا اختيار واحد وهو “نفس مقدم الطلب” فيجب ان تكون انت صاحب الشأن.

وفي الخانات الاخري قم بكتابة اسمك رباعي واسم الام ثلاثي او رباعي، و رقمك القومي، واسم المطلق او المطلقة ثلاثى او رباعى، وبعد إتمام البيانات قم بالضغط على التالي و قم بكتابة بياناتك في الخطوة الثالثة ايضًا، ثم قم بالضغط على التالي، وفي الخطوة الرابعة ستظهر لك تكلفة استخراج الوثيقة وايصالها الي المنزل وهي 71 جنية مصري، قم بالضغط على “ارسال الطلب”، وانتظر الموافقة على طلبك، وعندما سيمكنك الدفع من خلال خدمة فورى وانتظار وصول الوثيقة الي منزلك.

ولكن هناك عدة شروط حتى يتم استخراج وثيقة الطلاق و هما:

يجب ان تكون وثيقة الطلاق مطبوعة سابقًا.

يجب ان يكون تاريخ الطلاق بعد ابريل لسنه 1962.

يجب ان يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن.

استخراج قيد وفاة :

يجب عليك الدخول الى صفحة الخدمات من هنا، ثم إختيار “وثيقة وفاة” من القائمة السفلية، سيظهر لك اربع خطوات كما شرحنا تفاصيلهم في السابق، قم بتخطي الخطوة الاولي و تابع تفاصيل بيانات الخطوة الثانية.

الخطوة الثانية (بيانات الطلبات)، كما تظهر في الصورة. قم بإختيار قرابة المتوفى بالنسبة لك، ثم قم بكتابة اسمه و اسم الام و الرقم القومي.

بعد اتمام البيانات اضغط على “التالى” و قم بكتابة بيانات الخطوة الثالثة كما وضحنا في السابق، وفي الخطوة الرابعة سيتضح لك تكلفة استخراج الوثيقة وهي 66 جنية مصري، اذا كنت تريد الوثيقة قم بالضغط على “ارسال الطلب”، وانتظر الموافقة على طلبك، وعندما سيمكنك الدفع من خلال خدمة فورى وانتظار وصول الوثيقة الي منزلك.

يجب على من يستخرج وثيقة الميلاد ان يكون احد الاقارب من الدرجة الاولى.

استخراج قيد عائلى :

يجب عليك الدخول الى صفحة الخدمات من هنا، ثم إختيار “وثيقة قيد عائلى” من القائمة السفلية، سيظهر لك اربع خطوات كما في شرحنا السابق، قم بتخطي الخطوة الاولي و تابع تفاصيل بيانات الخطوة الثانية.

الخطوة الثانية (بيانات الطلبات)، كما تظهر في الصورة الآتية

قم بإختيار درجة قرابتك لمقدم الطلب، ثم قم بكتابة الاسم رباعي، واسم الام، والرقم القومي، وبعد إتمام هذه البيانات قم بالضغط على “التالي” ليتم تحويلك الي الخطوة الثالثة..قم بإكمال بياناتك ايضًا في هذه الخطوة ثم قم بالضغط على “التالي” ليتم تحويلك الي الخطوة الرابعة التي سيظهر لك بها تكلفة استخراج الوثيقة و هي 66 جنية، قم بالضغط على “ارسال طلب”، وانتظر الموافقة على طلبك، وعندما سيمكنك الدفع من خلال خدمة فورى وانتظار وصول الوثيقة الي منزلك.

ولكن هناك شروط لإستخراج وثيقة قيد عائلي و هم :

يجب ان يكون تم استخراج شهادات ميلاد لجميع افراد الاسرة او بطاقات من هما اكثر من 16 عامًا.

يجب ان تكون الحالة الاجتماعية المذكورة فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هى اخر حالة اجتماعية حالية.

يجب ان يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن او له صله قرابة حتى الدرجة الثانية.

يجب كتابة بيانات الاسرة كاملة.

يجب ان يكون سبق طباعة وثيقة زواج.

في حال وجود حالة طلاق، سيتوجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

في حال وجود اكثر من زوجة، سيتوجب كتابة أسماء الزوجات والابناء كاملة والارقام القومية لهم.

في حال وفاة أحد افراد القيد العائلى، يجب ان تكون شهادة الوفاة مطبوعة سابقًا.