9 جهات بمنظومة التقاضى الإلكترونى داخل المحاكم الاقتصادية.. تعرف عليها

Advertisements

أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص عددًا من الجهات المعنية من أجل تسيير منظومة التقاضى الإلكترونى داخل المحاكم الاقتصادية، وذلك من خلال مشروع قانون مقدم إلى البرلمان المصري بتعديل بعض أحكام “قانون المحاكم الاقتصادية” الصادر تحت رقم 120 لعام 2008.

9 جهات بمنظومة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية

وزارة العدل. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. الهيئة العامة للاستثمار. إدارة المناطق الحرة. الهيئة العامة للرقابة المالية. البورصة المصرية. البنك المركزي المصري. السجل التجاري.

ويجدر هنا الإشارة إلى تصريح وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، خلال كلمة له، “إن مشروع القانون سوف يتيح الجيل الثانى من ميكنة المحاكم الوصول إلى منظومة متكاملة خاصة بالتقاضى الإلكترونى من خلال السماح للمتقاضين الاطلاع على سير كافة الإجراءات الخاصة بالتقاضي بالدعاوى الخاصة بهم”.

Advertisements

وأوضح أن هذا سوف يتم من خلال الموقع الرسمى الخاص بوزارة العدل المصرية عبر شبكة الإنترنت، ويمثل هذا الإجراء نقلة نوعية لعمل المحاكم المصرية، حيث ينقل التقاضى من نطاق العمل الورقى واليدوى إلى آفاق أكبر وأوسع وأرحب ضمن منظومة قضائية تكنولوجية تعمل على تحقيق العدالة.

أقرا المزيد الخارجية تعلن عن رفضها كل ما يمس أحكام القضاء والمحاكمات المصرية