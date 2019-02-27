بدء تسجيل بيانات المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية عبر البوابة الإلكترونية

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صرح المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى أيمن عبد الموجود، عن بدء تسجيل بيانات المتقدمين إلى حج الجمعيات الأهلية عبر بوابة الحكومة المصرية.

وأكد، “أن كافة الإدارات الاجتماعية، تقوم خلال الوقت الراهن بتلقي طلبات الراغبين من أجل الحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية، مع ضرورة الالتزام بكافة الشروط المعلن عنها الخاصة بحج الجمعيات.

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شروط حج الجمعيات الأهلية

بأن يكون العضو مسجلًا فى إحدى الجمعيات الأهلية.

إن يكون العضو قد قام بسداد قيمة الاشتراك السنوى الخاصة بالجمعية الأهلية.

أن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على أقل تقدير في الأول من شهر يناير السابق لعام 2019.

ولم يوقع على الجمعية أي جزاءات بسبب مخالفات قد ثبتت بحقها.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والى، قد وجهت بالعمل على توفير جميع أوجه الرعاية الكاملة إلى الحجاج خلال تأدية مناسك الحج، مع العمل على تذليل كافة العقبات والمشاكل التى تواجههم، بالإضافة إلى تشكيل لجان لخدمة الحجاج خلال فترة إقامتهم بالسعودية، إلى جانب العمل على تخصيص الأدوار الأرضية في الفنادق لفئة كبار السن، والمرضى، وتسكين أبناء المحافظة الواحدة في فندق واحد.

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