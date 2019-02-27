احذر.. عقوبة تصل للحبس ودفع غرامة لتحميل الركاب الزيادة بقانون المرور

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تضمن قانون المرور الجديد على العديد من المواد التي تعد رادعة، وتندرج تحت كل مادة من تلك المواد في القانون شريحة معينة، ويتم من خلال تلك المواد وضع عقوبة مالية، وعقوبات قد تصل إلى الحبس في بعض المخالفات.

وجود ركاب في غير الأماكن المخصصة بالسيارة مخالفة قد تصل للحبس

تندرج تحت مخالفة “السماح بوجود ركاب فى غير الأماكن المخصصة لهم فى السيارة، الشريحة الثالثة التي يتم خلالها خصم ثلاثة نقاط في حال ارتكاب تلك المخالفة، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد على شهر، مع دفع غرامة لا تقل عن 500 جنيهًا مصريًا، ولا تزيد على 1000 جنيه أو إحداهما.

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عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة.. مخالفة تقتضي دفع غرامة

تندرج مخالفة “عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها” تحت الشريحة الثانية من قانون المرور الجديد، والتي تم إقرارها في المادة رقم 77، تستوجب تلك المخالفة في حال ارتكابها خصم نقطتين، مع دفع غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيهًا مصريًا ولا تزيد على 400 جنيهًا مصريًا.

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