قطع المياه عن بنها بالكامل لمدة 8 ساعات اليوم .. تعرف على الأسباب

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صرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، عن قطع مياه الشرب عن بنها بالكامل اليوم الأربعاء، الموافق السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري لمدة 8 ساعات، وذلك من تمام التاسعة مساء الأربعاء، وحتى تمام الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس.

وأكدت الشركة أن انقطاع مياه الشرب عن مدينة بنها، بسبب إجراء الشركة لأعمال الصيانة في خطوط المياه، وتطهير وغسل الشبكات بالكلور.

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أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية بكافة المواطنين، والمستشفيات، وكذلك المخابز بالعمل على تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وصرح رئيس الشركة المهندس مصطفى مجاهد، “أنه سوف يتم العمل على توفير سيارات مياه صالحة للشرب بكافة المناطق المتأثرة”، وطالب المواطنين فى حالة طلب المياه يرجى الاتصال بالخط الساخن “125” من التليفون الأرضي.

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