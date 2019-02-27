4 حالات يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد.. تعرف عليها

Advertisements
هناك 4 حالات يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك، مع إلزامه بسداد كافة المديونيات وإجباره المشترك على إجراء تعاقد جديد مع الشركة، وتركيب عداد مسبق الدفع.
4 حالات يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد
- فى حالة تراكم فواتير استهلاك الكهرباء لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- فى حالة إرسال إنذارين بفصل التيار الكهربائي، ولم يستجب المشترك بسداد المديونية المستحقة.
- فى حالة تكرار محاضر سرقات التيار الكهربائى لتوصيل تيار للنفس أو للغير من عداد كهربائي مشترك.
- فى حالة تعمد المشترك تعطيل العداد الكهربائي، بغرض التلاعب في قيمة فاتورة الاستهلاك.
أقرا المزيد قرار هام من “الإسكان” بشأن تحديد سعر متر المباني.. تعرف عليه
Advertisements
Advertisements
التعليقات