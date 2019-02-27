4 حالات يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد.. تعرف عليها

Advertisements

هناك 4 حالات يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك، مع إلزامه بسداد كافة المديونيات وإجباره المشترك على إجراء تعاقد جديد مع الشركة، وتركيب عداد مسبق الدفع.

4 حالات يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد

فى حالة تراكم فواتير استهلاك الكهرباء لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

فى حالة إرسال إنذارين بفصل التيار الكهربائي، ولم يستجب المشترك بسداد المديونية المستحقة.

فى حالة تكرار محاضر سرقات التيار الكهربائى لتوصيل تيار للنفس أو للغير من عداد كهربائي مشترك.

فى حالة تعمد المشترك تعطيل العداد الكهربائي، بغرض التلاعب في قيمة فاتورة الاستهلاك.

أقرا المزيد قرار هام من “الإسكان” بشأن تحديد سعر متر المباني.. تعرف عليه

Advertisements