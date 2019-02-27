4 حالات يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد.. تعرف عليها

منذ 22 دقيقة أخبار مصر
4 حالات يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد.. تعرف عليها
عداد كهرباء

هناك 4 حالات يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك، مع إلزامه بسداد كافة المديونيات وإجباره المشترك على إجراء تعاقد جديد مع الشركة، وتركيب عداد مسبق الدفع.

4 حالات يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد

  • فى حالة تراكم فواتير استهلاك الكهرباء لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
  • فى حالة إرسال إنذارين بفصل التيار الكهربائي، ولم يستجب المشترك بسداد المديونية المستحقة.
  • فى حالة تكرار محاضر سرقات التيار الكهربائى لتوصيل تيار للنفس أو للغير من عداد كهربائي مشترك.
  • فى حالة تعمد المشترك تعطيل العداد الكهربائي، بغرض التلاعب في قيمة فاتورة الاستهلاك.

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