الصحة: اليوم آخر أيام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

منذ 29 دقيقة أخبار مصر
الصحة: اليوم آخر أيام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
تطعيم الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استمرار نشاط الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال لليوم الرابع على التوالي، وهو اليوم الأخير لفعاليات حملة التطعيم، وتستهدف الحملة تطعيم للأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وأكدت الوزارة على أن كافة الطعوم المستخدمة في الحملة آمنة على الأطفال، ويتم الحصول عليها بشكل مجاني، وتستهدف الحملة تطعيم ما يقارب من 16.5 مليون طفل، من أجل الحفاظ علىمصر خالية من مرض شلل الأطفال.

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