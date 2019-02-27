الصحة: اليوم آخر أيام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استمرار نشاط الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال لليوم الرابع على التوالي، وهو اليوم الأخير لفعاليات حملة التطعيم، وتستهدف الحملة تطعيم للأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وأكدت الوزارة على أن كافة الطعوم المستخدمة في الحملة آمنة على الأطفال، ويتم الحصول عليها بشكل مجاني، وتستهدف الحملة تطعيم ما يقارب من 16.5 مليون طفل، من أجل الحفاظ علىمصر خالية من مرض شلل الأطفال.

Advertisements

أقرا المزيد استمرار حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال لليوم الثالث على التوالي