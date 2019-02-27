بعد العثور على تمساح بالمهندسين.. الزراعة تنفي هروبه من حديقة الحيوان وتعلن عن مصدره

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أعلن رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللواء الدكتور محمد رجائي، عن نفيه أن يكون التمساح الذي أثار جدل واسع أمس الاثنين قد هرب من حديقة الحيوان.

وأوضح أن مصدر هذا التمساح قد يكون من خلال اقتناء بعض من المواطنين للحيوانات بطريقة غير شرعية، وقيامهم التخلص من تلك الحيوانات عندما تصبح أكبر حجمًا.

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وأوضح الدكتور محمد رجائي أن “شرطة المسطحات المائية” دائماً ما تحضر التماسيح كل فترة، وتابع حديثه، “إن بعض المرابين لديهم ميول غربية من أجل اقتناء مثل تلك الحيوانات”.

كما أكد مدير حديقة الحيوان بالجيزة الدكتور رشاد رحيم، “أن مصدر هذه التماسيح في بحيرة ناصر، حيث يتم اصطيادها من قبل الصيادين في تلك المنطقة، ويتم تهريبها إلى محافظة القاهرة من أجل عرضها في محلات بيع الحيوانات”.

وأضاف، “سوق الجمعة، وبعض المحلات الشهيرة تقوم ببيع تلك الحيوانات علنًا، لكن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المتمثلة في حديقة الحيوان ليس لها حق في إيقاف تلك المحلات، حيث أننا لا نملك سلطة الضبطية القضائية”.

وأشار إلى “أن أسعار التماسيح ليست مرتفعة، حيث تتراوح ما بين مائة وخمسين إلى خمسمائة جنيهًا مصريًا، وليست مكلفة للغذاء”، وأضاف “خلال العام السابق تلقت حديقة الحيوان ما يقارب من سبعين تمساح”.

ويجد هنا الإشارة إلى أن أحداث تلك الواقعة تعود إلى عثور أحد رجال النظافة في محافظة الجيزة وبالتحديد في أحد شوارع منطقة المهندسين على تمساح تجاوز طوله المتر ونصف، مما أدى إلى إثارة حالة من الهلع والذعر بين المواطنين.

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