أمطار وعواصف وتراجع الحرارة 7 درجات.. “الأرصاد” تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

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صرح الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس البلاد يتعرض هذه الأيام لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتمتد هذه الفترة حتى يوم الجمعة المقبل، وتتمثل الظواهر المناخية المصاحبة لحالة عد الاستقرار في انخفاض درجات الحرارة الذي يصاحبة نشاط ملحوظ للرياح والأتربة والتي تصل في بعض المناطق إلى حد العواصف، وأرجع هذا إلى أنها أيام معتادة مع نهاية فصل الشتاء وبداية دخول فصل الربيع.

وأضاف “عطا” في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، الموافق 27 فبراير، أن البلاد تشهد اليوم انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل درجتين عن أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن تصل لـ 7 درجات تباعا في بعض المناطق ما سيؤدي لزيادة الإحساس ببرودة الجو على أغلب أنحاء الجمهورية مع زيادة نشاط الرياح.

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ولفت “عطا” إلى أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة مع نشاط الرياح يؤدي لظواهر جوية منخفضة، ينجم عنها عمليات تبريد ورطوبة وتجمع سحب منخفضة، وسقوط أمطار رعدية مع سرعة الرياح وإثارة الرمال وعواصف ترابية خاصة على المناطق الصحراوية الغربية من الداخل ويمكن أن تمتد حتى القاهرة والدلتا ومحافظات الوجه البحري، مضيفًا أن تلك الظواهر من الممكن أن تستمر حتى يوم الجمعة.

وأوضح “عطا” إن الأمطار سوف تتساقط من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وتمتد حتى السواحل الشرقية وحتى مناطق الدلتا، مشيرًا إلى أن سرعة الرياح ستترواح ما بين 22 و 24 عقدة بما يعادل 45 كيلو مترًا في الساعة خاصة في المناطق الغربية، بينما تبلغ في القاهرة والدلتا والوجه البحري 35 كيلو مترًا في الساعة.

وعلل رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، السبب وراء تلك التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا إلى وجود منخفض جوي يأتي من شمال البلاد، على أن تتحسن الأحوال الجوية بدءا من يوم السبت المقبل.

ومن ناحيته، أعلن محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار حتى نهاية الأسبوع، مضيفًا أنه بعد أرتفاع درجات الحرارة الذي شهدته البلاد أول أمس الإثنين، حيث وصلت درجة الحرارة في القاهرة إلى 28 درجة، بينما تشهد درجات الحرارة اليوم أنخفاض ملحوظ يصل إلى 7 أو 8 درجات، وتصل درجة الحرارة في القاهرة اليوم 19 درجة.

وعبر مداخلة هاتفيه له عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أمس الثلاثاء، أضاف “شاهين”، أن هناك فرص لسقوط الأمطار ويزادد تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، في حين تتكون الشبورة المائية على الطرق السريعة في الصباح الباكر، ونصح شاهين، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصةً في الساعات المتأخرة من الليل.

وحسب ما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في نشرتها الدورية اليوم الأربعاء، يتوقع الخبراء، أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب البلاد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وأضاف الخبراء، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وتنشط الرياح الغربية المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وعن حالة البحرين، أوضح خبراء الطقس، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون مضطربًا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 27 فبراير، على محافظات ومدن مصر، فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 09 19

طنطا 09 18

دمنهور 09 19

الإسكندرية 10 18

بلطيم 10 18

مطروح 10 17

السلوم 09 19

سيوة 09 20

بورسعيد 15 18

دمياط 15 18

الزقازيق 14 19

الاسماعيلية 15 20

السويس 13 18

العريش 14 19

رفح 14 20

رأس سدر 13 20

نخل 06 20

نويبع 14 19

طابا 13 18

كاترين 02 11

الطور 13 19

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 15 23

مرسى علم 13 22

الفيوم 10 20

بنى سويف 09 20

المنيا 07 21

أسيوط 08 21

سوهاج 10 22

قنا 12 22

الأقصر 14 22

أسوان 15 23

أبوسمبل 17 21

الوادى الجديد 10 24

شلاتين 16 25

أبو رماد 16 24

رأس حدربة 16 23

حلايب 17 22