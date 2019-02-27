شروط “تمويل الطبيب” من البنك العربي الإفريقي الدولي.. تعرف عليها

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يقدم البنك العربي الإفريقي الدولي برنامج تمويل خاص بتمويل قطاع المهن الطبية تحت مسمى “تمويل الطبيب”، وصمم هذا البرنامج للمهن الطبية، من أطباء، وصيادلة، وأطباء أسنان ومعامل تحليل طبية.

أوضح البنك العربي الإفريقي الدولي أن قيمة برنامج تمويل الطبيب وتتراوح بين 350 ألف جنيهًا مصريًا، وتصل حتى مليون جنيهًا، حيث يتم تمويل شراء كافة الأجهزة الطبية بقيمة تصل إلي مليون جنيهًا مصريًا، بينما تبلغ قيمة التمويل الشخصى ما يقارب من 350 ألف جنيهًا مصريًا، وأضاف البن أن فترة سداد القرض تصل إلي ستين شهرًا.

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كما يتيح البنك العربي الإفريقي الدولي إمكانية زيادة قيمة التمويل خلال فترة السداد، مع إمكانية تأجيل القسط الشهري حتى ثلاثة مرات خلال السنة الواحدة، مع إمكانية أن يتم مد فترة سداد برنامج تمويل الطبيب، وبسعر فائدة ميسرة.

الشروط والمستندات المطلوب لبرنامج “تمويل الطبيب”

صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية. إيصال مرافق “إيصال لاستهلاك غاز الطبيعي، أو استهلاك الكهرباء”. أصل عرض السعر من المورد. صورة من تصريح مزاولة المهنة الطبية. صورة من عضوية نقابة الأطباء أو الصيادلة. صورة من عقد إيجار أو عقد ملكية المكان سواء كان “صيدلية، أو معمل طبي، أو عيادة، أو مستشفى، إلى غير ذلك من المؤسسات الطبية والعلاجية”. كشف حساب بنكي لمدة اثنى عشر شهر تسبق تاريخ طلب التمويل.

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