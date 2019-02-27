12 خطوة لمعادلة الشهادة الجامعية قبل السفر للخارج

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يحتاج العديد من الخريجين إلى معادلة الشهادة الجامعية، وذلك لعدة أسباب منها “العمل، أو استكمال الدراسة في الخارج”، وضع المجلس الأعلى للجامعات مجموعة من الإجراءات من أجل معادلة الشهادات الجامعية قبل السفر إلى الخارج.

تندرج إرشادات معادلة الشهادات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـ “المجلس الأعلى للجامعات” تحت مسمى “النظام الإلكتروني ومعادلة الدرجات العلمية”، وذلك باعتبار أن مجلس الجامعات هو الجهة الوحيدة المصرية، التي تقوم بمعادلة الدرجات العلمية سواء دكتوراه، أو ماجستير، أو بكالوريوس، إلى جانب معادلة دبلومات الدراسات العليا التي تمنح من قبل مؤسسات تعليمية، وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر تحت رقم 49 لعام 73، ومقارنتها بما يعادلها من درجات العلمية تمنح من قبل الجامعات الخاضعة للقانون.

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12 خطوة لمعادلة الشهادة الجامعية قبل الهجرة للخارج

يتم الدخول عبر البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للجامعات المصرية.

الاطلاع على الإرشادات، الاطلاع على المستندات المطلوبة.

عمل مسح إلكتروني لكافة المستندات المطلوبة.

ملء البيانات المطلوبة.

تحميل المستندات التي تم عمل المسح لها.

تسديد المبلغ المطلوب.

ارسال المستندات المطلوبة عبر البريد إلى المجلس الأعلى للجامعات.

دراسة طلب المعادلة، ومطابقة المستندات التي تم تحميلها بالمستندات المرسلة عبر البريد.

ارسال الشهادة إلى الطالب بالبريد.

المستندات المطلوبة للمعادلة هي: “شهادة البكالوريوس، بيان المقررات الدراسية لمرحلة الليسانس، أو بيان شهادة الامتياز أو ممارسة المهنة من أجل الحاصلين على بكالوريوس الطب البشري أو الأسنان أو العلاج الطبيعي أو التمريض”.

بالنسبة للطلاب الغير مصريين في حالة تقديم أوراق المعادلة عن طريق الطالب نفسه، يجب أن يتم إحضار خطاب من قبل سفارة التابع لها الطالب في القاهرة من أجل تقديم طلب المعادلة.

وفي حالة تقديم الاوراق عن طريق شخص آخر، يجب أن يذكر في خطاب السفارة اسم الشخص الذي سوف ينهي إليه إجراءات المعادلة.

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