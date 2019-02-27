بالصور| حريق هائل بمحطة مصر بسبب تجاوز قطار سرعته وتصادمه بصدادات الرصيف

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صرح مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، أن الهيئة أصدرت تعليماتها بإيقاف حركة القطارات بمحطة مصر بالقاهرة بعد الحريق، بعد نشوب حريق في قطار على رصيف رقم 7 داخل المحطة، منذ قليل، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيًا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.

وأوضح المصدر، إن الحريق وقع أثناء دخول أحد القطارات للمحطة على رصيف رقم 7 متجاوزا سرعته، ما ترتب عليه اصطدامه بصدادات المحطة.

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وتبين بالفحص المبدئى نشوب حريق باحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 5 ، مما اسفر عن وقوع اصابات ، وجارى الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين.

وتصاعدت الادخنة فى سماء القاهرة، اثر حريق داخل محطة رمسيس اندلع بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف و انتقلت سيارات اﻹطفاء إلى موقع الخريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات و شرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.