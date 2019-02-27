وزير النقل ينقل إلى محطة مصر.. ويأمر بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث

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توجه على الفور وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، إلى محطة مصر، حيث موقع حادث الحريق الناتج عن تصادم جرار قطار مع صدادات الرصيف.

كما أمر وزير النقل بالعمل على تشكيل لجنة فنية للتوصل إلى معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع حادث التصادم انفجار تانك السولار الخاص بالقطار.

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كما تم الدفع بسيارات الإسعاف من أجل نقل الضحايا والمصابين في حادث قطار محطة مصر إلى المستشفيات المجاورة.

أوضحت مصادر مسؤولة في هيئة السكة الحديد، “أن حريق محطة مصر وقع بسبب تصادم جرار قطار وعربة “باور” الخاصة بالتكييف مع الصدادات المتواجدة في نهاية الرصيف، والحادث ليس بسبب أى عمل إرهابي كما يروج البعض”.

وأوضحت المصادر، “إن دخول جرار القطار بسرعته كبيرة هو ما أدي إلى وقوع هذا التصادم القوي، الذي نتج عنه انفجار تانك السولار الخاص بجرار القطار، ومن ثم وقوع الحريق، نتج عن الحادث وقوع وفيات ومصابين بين الركاب الذين كانوا يتواجدون على الرصيف فى انتظار رحلاتهم.

وأصدرت هيئة السكة الحديد مصر بعض من التعليمات بإيقاف حركة القطارات في محطة مصر بالقاهرة بعد وقوع حريق القطار، الذي وقع على رصيف رقم سبعة داخل المحطة، كما فرضت قوات الأمن كردون أمني حول موقع حريق القطار.

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