قتلى ومصابين وتوقف حركة القطارات.. تفاصيل حادث حريق محطة مصر

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نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي اندلع، منذ قليل، داخل قطار بمحطة مصر بالقرب من ميدان رمسيس، بعد اصطدامه بالرصيف داخل محطة سكك حديد مصر ، وبالفعل تم محاصرة الحريق بالكامل، فيما يقوم رجال المباحث بشرطة النقل بإجراء التحريات حول الواقعة، وإخلاء المحطة وعمل كوردون أمني .

وذكر مصدر أمنى، إن الصوت العالى الذى صدر من محطة السكك الحديد، كان بسبب اصطدام الجرار بمصدات المحطة، ما نتج عنه نشوب حريق وتهشم الرصيف، وتقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين من جراء الحادث إلى المستشفى.

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وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وشرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

و بالفحص المبدئى، لموقع الحريق بعد السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، تبين أن الحريق نشب بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وقد صرح مصدر طبي، بوزارة الصحة أن عدد المصابين الذين تم نقلهم لمستشفى الهلال بلغ 20 مصابًا ، و10 قتلى حتى الأن، بينهم جثث تفحمت على أثر الحريق.

يذكر أن مصادر مسئولة بالسكة الحديد، قد أكدت أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة “باور” الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف، وأن الحادث لم ينجم نتيجة أى عمل إرهابى كما يروج البعض، وأن دخول جرار القطار بسرعته أدت لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق، وهو ماأسفر عن سقوط عدد من المصابين والوفيات بين الركاب الذين كانوا يتواجدون على الرصيف فى انتظار رحلاتهم.

وأصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات بإيقاف حركة القطارات بمحطة مصر بالقاهرة بعد الحريق، الذى وقع على رصيف رقم 6 داخل المحطة، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.

وذكرت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، إن تصاعد الأدخنة صباح اليوم من داخل محطة مصر برمسيس؛ نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي؛ ما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة.

وأوضحت المصادر، أن رئيس السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، ترك مكتبه على الفور وتوجه إلى رصيف 6 مكان الحادث وبصحبته قيادات الهيئة، وتوقفت حركة عدد من قطارات الوجه البحري المنطلقة من رصيف رقم 6.

يذكر أنه بمجرد وقوع الحادث، توجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل إلى محطة مصر، حيث موقع الحريق الناتج عن تصادم جرار قطار بصدادات الرصيف.

وأمر وزير النقل بتشكيل لجنه فنية لمعرفة سبب التصادم وانفجار تانك السولار الخاص به، فيما واصلت سيارات الإسعاف نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات المجاورة للمحطة.

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