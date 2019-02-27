الحماية المدنية تسيطر على حريق قطار رمسيس

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أعلنت الحماية المدنية عن تمكن رجالها من السيطرة على حريق قطار محطة مصر الذي اندلع في أحد القطارات، بعد تصادمه برصيف محطة سكك حديد مصر القائمة في منطقة رمسيس، وتم محاصرة الحريق بشكل كامل، فيما يقوم رجال المباحث في شرطة النقل بإجراء التحريات حول الواقعة.

كما أعلن مصدر أمنى، “إن الصوت العالى الذى صدر داخل محطة السكك الحديد وقع نتيجة لاصطدام، القطار بالرصيف، مما أدى إلى نشوب حريق، وتهشم رصيف المحطة”.

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وتم الدفع بسيارات الإسعاف من أجل نقل المصابين، تلقت “غرفة عمليات النجدة” بلاغ يفيد عن تصاعد أدخنة من داخل محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بعشرة سيارات الإطفاء، وخبراء المفرقعات ورجال شرطة النقل والمواصلات من أجل الوقوف على ملابسات حادث القطار.

وتبين من خلال الفحص المبدئى لموقع الحادث أن نشوب حريق في أحد القطارات، كان نتيجة اصطدام القطار برصيف المحطة، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف من أجل نقل المصابين.

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