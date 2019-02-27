“إصابات وجثث متفحمة”.. الصحة تعلن عدد القتلى والمصابين في حريق محطة مصر

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ذكر الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ قليل، إلى مستشفى الهلال، بالقرب من ميدان رمسيس، لمتابعة حالة المصابين فى حادث حريق محطة مصر الذين تم نقلهم لمستشفى الهلال.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، في تصريح صحفي له منذ قليل، أنه جار حصر عدد المصابين والمتوفين بالحادث، وسيتم الإعلان عن حالتهم بالتفصيل خلال ساعات، مؤكدًا أن هناك انتشار لسيارات الإسعاف والفرق الطبية، حيث تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات، لافتا إلى أنه تم نقل عدد اخر من المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم، كما أنه تم تجهيز عدد من المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة.

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وكان مصدر طبي مسؤول بوزارة الصحة، قد صرح إن الحريق الذي نشب بمحطة مصر صباح اليوم، أسفر عن سقوط 10 وفيات بين الركاب، فضلا عن 20 مصابا حتى الآن، مضيفًا أن بعض الجثث متفحمة من شدة الحريق، الذي اندلع منذ قرابة الساعتين فى محطة مصر برمسيس، وأسفر عن عدد من المصابين والوفيات.

يذكر أن مصادر مسئولة بالسكة الحديد، قد أكدت أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة “باور” الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف، وأن الحادث لم ينجم نتيجة أى عمل إرهابى كما يروج البعض، وأن دخول جرار القطار بسرعته أدت لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق، وهو ماأسفر عن سقوط عدد من المصابين والوفيات بين الركاب الذين كانوا يتواجدون على الرصيف فى انتظار رحلاتهم.

وأصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات بإيقاف حركة القطارات بمحطة مصر بالقاهرة بعد الحريق، الذى وقع على رصيف رقم 6 داخل المحطة، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.

وذكرت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، إن تصاعد الأدخنة صباح اليوم من داخل محطة مصر برمسيس؛ نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي؛ ما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة.

وأوضحت المصادر، أن رئيس السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، ترك مكتبه على الفور وتوجه إلى رصيف 6 مكان الحادث وبصحبته قيادات الهيئة، وتوقفت حركة عدد من قطارات الوجه البحري المنطلقة من رصيف رقم 6.

يذكر أنه بمجرد وقوع الحادث، توجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل إلى محطة مصر، حيث موقع الحريق الناتج عن تصادم جرار قطار بصدادات الرصيف.

وأمر وزير النقل بتشكيل لجنه فنية لمعرفة سبب التصادم وانفجار تانك السولار الخاص به، فيما واصلت سيارات الإسعاف نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات المجاورة للمحطة.