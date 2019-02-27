بعد حذف الغير مستحقين.. التمومين تعلن عن موعد إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على حذف الغير مستحقين لبطاقات الدعم السلعي، على أن يتم إضافة المواليد الجدد، وأكدت الوزارة على وجود إجراءات أخرى من أجل حذف الغير مستحقين للدعم سوف يتم الإعلان عنها مع بداية شهر مارس القادم لعام 2019.

أكدت الوزارة، على تلقي كافة تظلمات من قبل المواطنين ممن سوف يتم حذفهم من البطاقات التموين تبعًا للمحددات الخمس التي وضعت في هذا الصدد، وأضاف الدكتور علي المصيلحي، “إن الدولة المصرية تسعى من أجل توصيل الدعم إلى المستحقين بشكل فعلي، دون المساس بالشرائح المحتاجة”.

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أشار الوزير “على المتظلم لأي محدد، أن يقوم بزيارة الموقع الإلكتروني لمنظومة الدعم السلعي، ثم إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية، وإدخال رقم البطاقة الذكية دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات”.

وأضاف المصيلحي، “إن وزارة التموين، سوف تقوم بالاستعلام عن المتظلم، وسوف تعيد التواصل معه في حالة الحاجة إلى تقديم أي مستند”.

المحددات الخمسة لاستبعاد الغير مستحقين لبطاقات التموين

من يزيد استهلاكهم من الطاقة الكهربائية عن 650 كيلو وات، شهريًا. من تزيد فاتورة استهلاكه للهاتف المحمول عن 800 جنيه شهريًا. من تزيد مصاريف مدارس أحد الأبناء عن 30 ألف جنيه، سنويًا فأكثر. بالإضافة إلى من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث. شاغلي الوظائف العُليا.

وأكد المصيلحي أنه لن يتم حذف من تنطبق عليهم المعايير بطريقة مباشرةً، بل سوف يتم إعلام المواطنين بشكل مسبق من خلال بون صرف السلع أو بون صرف الخبز المدعم، بعد أن يتم إدراج بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني، ومرفق به أسباب الاستبعاد، على أن يتم منح المواطنين المستبعدين من منظومة الدعم السلعي مهلة تصل إلى 15 يوم بدءًا من تاريخ ظهور الإشارة على بون الصرف.

وأضاف الوزير، “في حالة ظهور أي إشارة بالاستبعاد على “بون الصرف”، يجب على المواطن أن يقوم بزيارة الموقع الإلكتروني، في حالة رغبته في تقديم تظلم، على أن يتم بحث تظلمه والبت فيها خلال مدة 15 يومًا أخرين”.

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