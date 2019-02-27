بعد نفي إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورات تدريبية.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة

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تقدم عضو البرلمان المصري عن دائرة العمرانية الدكتور محمد فؤاد عضو بطلب إحاطة مقدم إلى الدكتور على عبدالعال، وموجه إلى كل من رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولى ووزير شؤون مجلس النواب المستشار عمرو مروان، بشأن نفى وزارة التضامن الاجتماعي إلزام المقبلين على الزواج اجتياز دورات تدريبية.

وأعرب النائب عن استنكاره لنفى وزارة التضامن الاجتماعي إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية خاصة بالزواج، حيث أصدرت الوزارة بيان رسمى بهذا في يوم السابع عشر من شهر فبراير لعام 2019. بالرغم من موافقة البرلمان على هذا القرار، وإلزامه للحكومة المصرية التي تمثلها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة من أجل تنفيذ هذا القرار.

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وأوضح البرلماني، “أن لجنة الاقتراحات والشكاوى البرلمانية”، قد قامت بمناقشة هذا المقترح في يوم التاسع من شهر ديسمبر لعام 2018، بناء على توصية صادرة عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي التي تمت في مؤتمر الشباب السادس، الذي تم عقده فعالياته بجامعة القاهرة.

وطالب البرلماني من وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان بالعمل على توضيح السبب وراء عدم تنفيذ هذا القرار الصادر من مجلس النواب بعد الموافقة عليه بشكل جماعي، وعدم إدراجه في إطار تنفيذ مشروع مواده.

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