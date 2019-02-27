برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن حريق قطار بمحطة مصر

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أعلن عضو مجلس النواب المصري عصام الصافي، أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة، موجه إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بشأن الحريق الذي وقع صباح اليوم، بمحطة مصر، والذي أسفر عن مصرع أربعة وعشرين قتيلًا، وإصابة خمسين شخص.

أضاف البرلماني، “إنه يتابع عن كثب كافة المستجدات الخاصة بالحادث مع المسؤولين في هيئة السكك الحديد”، وأكد أنه ينتظر ليتم الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء حادث حريق قطار مصر مصر.

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وطالب البرلماني بإن يتم محاسبة أي مسؤول مقصر في أداء مهام عمله، وتسبب في وقوع تلك الكارثة، وطالب النائب من وزير النقل أن يتم تقديم تقرير كامل عن الحادث يتم تقديمه إلى مجلس النواب.

وأضاف عصام الصافي، “إن هيئة السكك الحديد تعاني لسنوات عديدة من الإهمال، ولم يحدث بها أن تطورات واضحة، مما يتسبب في تكرار وقوع مثل تلك الحوادث”، وشدد النائب على ضرورة تطوير هيئة السكك الحديد حفاظًا على أرواح المواطنين المصريين.

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