من موقع الحريق.. مدبولي: الرئيس أمر بمحاسبة المسئول عن حادث محطة مصر “حسابًا عسيرًا”

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع عن كثب تفاصيل حادث حريق محطة مصر، ووجه بسرعة التعامل الفوري؛ للتخفيف عن ضحايا حادث محطة مصر، وتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم حسابًا عسيرًا.

وأضاف رئيس الوزراء، أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أمر بتوجه جميع الجهات المعنية إلى موقع حادث محطة مصر برمسيس.

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وأكد “مدبولي”، أنه لن يتوانى عن تشكيل لجنة فنية لمعرفة المتسببين في الحادث، وقال: “أن عهد التقاعس عمن يهمل في حياة أب مواطن مصري، انتهى، ومن يفعل ذلك سيعاقب وبشدة”، وأضاف قائلًا: ” كل مواطن مصري غالي جدا عندي”.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، توجه إلى موقع الحادث فور وقوعه، ومعه كلا من وزراء للتضامن الاجتماعي والنقل كما سيتوجه إلى مستشفى الهلال لمتابعة حالة المصابينن، ووجه الدكتورة هالة زايد بالمجيء من أسوان للمستشفى لتوفير سبل الرعاية الصحية لمصابي الحادث.

وكانت هيئة السكة الحديد، قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء، أن جرار وردية رقم ٢٣٠٢ بمحطة مصر انحدر واصطدم بالمصدات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم ٦ بالمحطة؛ ما أدى إلى اندلاع حريق وحدوث بعض الوفيات والإصابات.

ومن ناحية أخرى ، أعلن مصدر طبي، بوزارة الصحة عبر التليفزيون المصري، أن عدد ضحايا حادث حريق قطار بمحطة مصر بميدان رمسيسي، قد ارتفع إلى نحو 20 قتيلا بينهم جثث قد تفحمت بفعل الحريق. بينما وصل عدد المصابين إلى 40 مصاب.

يذكر أن مصادر مسئولة بالسكة الحديد، قد أكدت أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة “باور” الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف، وأن الحادث لم ينجم نتيجة أى عمل إرهابى كما يروج البعض، وأن دخول جرار القطار بسرعته أدت لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق، وهو ماأسفر عن سقوط عدد من المصابين والوفيات بين الركاب الذين كانوا يتواجدون على الرصيف فى انتظار رحلاتهم.

كما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن توقف حركة قطارات الصعيد والوجه البحري تماما، بعد حادث تصادم جرار قطار برصيف رقم ٦ بمحطة مصر برمسيس.

وقالت مصادر بهيئة السكك الحديدية، إنه تم إخلاء جميع الركاب من المحطة بناء على تعليمات شرطة النقل والمواصلات، وتوقفت الحركة من القاهرة إلى باقي المحافظات والعكس، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.

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