بعد حريق قطار محطة مصر.. بكري يطالب بعقد اجتماع طارئ في البرلمان

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طالب النائب والإعلامي مصطفى بكري، بضرورة أن يتم عقد فعاليات اجتماع بشكل عاجل من قبل لجنة النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، من أجل بحث التداعيات الخطيرة التي أسفر عنها حادث حريق قطار محطة مصر الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، وتسبب في سقوط عشرات من المصابين والضحايا.

وشدد النائب، فى بيان صادر عنه اليوم، على ضرورة استدعاء كافة الوزراء المعنيين بهذا الأمر، وعلى رأسهم وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات.

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ويجدر هنا الإشارة إلى نشوب حريق هائل داخل محطة مصر، بعد اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية القائمة على رصيف رقم 6 بعد خروج القطار عن القضبان، ما أدى إلى انفجار “تنك البنزين الخاص بالقطار” نشوب الحريق، والذي أسفر عن وقوع وفيات، ومصابين.

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