مجلس الوزراء توافق على تعديل بعض من أحكام قانون مكافحة الإرهاب

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أعلن مجلس الوزراء المصري خلال فعاليات اجتماعه، الذي عقد اليوم الأربعاء، تحت رئاسة رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض من أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر في القانون المصري تحت رقم 94 لعام 2015.

وهذا القانون يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات، مع إقرار العقوبات الجنائية للمخالفين، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التى أعلنتها بعض من الوزارات.

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تأتي تلك الخطوات في إطار التزام الدولة المصرية، بمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، باعتبار أنه يعد تهديداً يمس الوطن المصري كافة المواطنين، وتهدف تلك الخطوات إلى سد كافة الطرق أمام مختلف صور إيواء العناصر التابعة للجماعات الإرهابية.

نص تعديل بعض من أحكام قانون مكافحة الإرهاب

نص تعديل قانون مكافحة الإرهاب على التالي: “دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية”.

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب”.

“يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيهًا مصريًا، ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

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