الطب الشرعي: إجراء تحليل الـ”dna” للتعرف على هوية المتوفين في حريق محطة مصر

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أعلن مصدر مسئول بمصلحة الطب الشرعي، إن الجهات المعنية قامت بإخطار المصلحة بقدوم جثث ضحايا احتراق قطار محطة مصر إلى مشرحة زينهم لإعداد تقارير بالصفة التشريحية لها وبيان سبب الوفاة.

وأضاف المصدر، ان المصلحة قامت بتشكيل فريق من الأطباء الشرعيين، لإجراء عملية التشريح للجثامين وأخذ العينات لإجراء تحليل الـ”dna” لبيان هوية المتوفين وبيان سبب الوفاة، خصوصا وأن أغلب الجثث تفحمت بفعل الحريق .

وكانت مناظرة النيابة الأولية لعدد من الجثث التي لقيت مصرعها في الحادث، كشفت عن اختفاء معالمها، بسبب الحروق التي تعرضت لها وتفحم بعضها.

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ومن ناحيتها، أعربت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خالص تعازيها لأسر ضحايا حادث حريق قطار محطة مصر، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وذكرت زايد، فى تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أنه تم نقل 20 ضحية و40 مصابًا إلى مستشفيات الهلال وشبرا والسكة الحديد، وأوضحت أن جميع الحالات يتم نقلهم إلى الآن لمعهد ناصر ودار الشفاء.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن حالات الإصابات التي تم تسجيلها ما بين كسور وحروق شديدة بدرجة 60%، وبينهم حالات خطيرة.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات لسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين.

وكانت هيئة السكة الحديد أعلنت في بيان رسمي، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر.

يذكر أن مصادر مسئولة بالسكة الحديد، قد أكدت أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة “باور” الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف، وأن الحادث لم ينجم نتيجة أى عمل إرهابى كما يروج البعض، وأن دخول جرار القطار بسرعته أدت لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق، وهو ماأسفر عن سقوط عدد من المصابين والوفيات بين الركاب الذين كانوا يتواجدون على الرصيف فى انتظار رحلاتهم.

كما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن توقف حركة قطارات الصعيد والوجه البحري تماما، بعد حادث تصادم جرار قطار برصيف رقم ٦ بمحطة مصر برمسيس.

وقالت مصادر بهيئة السكك الحديدية، إنه تم إخلاء جميع الركاب من المحطة بناء على تعليمات شرطة النقل والمواصلات، وتوقفت الحركة من القاهرة إلى باقي المحافظات والعكس، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.