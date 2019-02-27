الأزهر الشريف ينعى ضحايا حادث حريق قطار محطة مصر

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نعى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، ضحايا حادث حريق قطار مصر الذي وقع صباح اليوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وتقدم الأزهر الشريف من خلال بيان صادر عنه له اليوم أعرب فيه عن “خالص التعازي إلى أهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشّفاء العاجل”.

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